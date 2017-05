El títol s'haurà de suar

La classificació

Equip PT PJ PG PE PP GF GC

Barça 71

27 23 2 2 95 10

Atlético 71

27 22 5 0 85 15

València 62

27 18 8 1 61 9

Llevant 51

27 16 3 8 47 45

Athletic 46

27 14 4 9 55 38

Tenerife Sur 43

27 12 7 8 49 36

El calendari

Jorn. 28

València-Barça

L'Atlético rep el Tenerife Sur

Jorn. 29

Barça-Atlético

Jorn. 30

Llevant-Barça

L'Atlético rep la Real Sociedad

Després de perdre en les històriques semifinals de la Champions femenina, el Barça va treure's l'espina dimarts passat amb una golejada d'escàndol contra l'Oiartzun (13-0). Un triomf clau, ja que manté les de Xavi Llorens al capdavant de la classificació, amb els mateixos punts que l'Atlético. Ara, doncs, el quadre blaugrana treballa centrat a aconseguir el títol de lliga, un campionat que havia aconseguit de forma consecutiva durant quatre temporades fins que l'any passat l'Athletic va trencar aquesta tendència. El calendari que li queda el Barça, que viu un moment molt dolç –deu jornades seguides guanyant–, és de traca: s'ha d'enfrontar als tres equips que té per sota, començant per la visita d'avui al feu del València (18 h, per Gol TV). El rival ha quedat despenjat de la lluita pel títol i la classificació per a la Champions, però està en una dinàmica espectacular: ha guanyat dotze dels darrers catorze partits, i els altres dos els ha empatat.

La cita clau, en tot cas, serà la visita de l'Atlético a Barcelona. Les colchoneras han mantingut un interessant frec a frec amb el Barça tot el curs. Són, de fet, l'únic equip que no ha perdut aquesta temporada, si bé han empatat en dos dels últims cinc partits. Per acabar hi ha un altre desplaçament exigent: la visita a un Llevant que ha perdut pistonada però que a casa només ha estat derrotat en dos partits.