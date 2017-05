L'obligació d'aixecar-se

El Nàstic ha tornat a quedar sense marge d'error després de desaprofitar la inèrcia positiva de la reacció de febrer. Ha tornat a descriure una tendència negativa i, després de la dolorosa derrota de dilluns contra el Reus, ha retornat a la zona de descens. Els grana no tenen temps de lamentar-se i han de refer-se ràpidament, ja que els esperen sis partits complicats fins a final de temporada. El primer, el d'aquesta tarda al camp del Cadis.

L'equip andalús ha anat aquesta temporada de menys a més i ja fa temps que està situat entre els primers. En una moment de la temporada en què a tots els de dalt –excepte al Llevant, ja a primera– els estan fallant les forces, el Cadis va encadenar cinc partits sense guanyar abans de derrotar la setmana passada l'Alcorcón (0-2). El principal problema de l'equip d'Álvaro Cervera avui són les baixes al darrere, ja que perd per sanció tres defenses habitualment titulars: Aridane, Carpio i Brian Oliván. El mateix tècnic també està sancionat i no podrà donar ordres als seus des de la banqueta. I un dels grans punts forts del Cadis serà, com sempre, l'ambient del Carranza, amb moltes ganes de tornar a veure el seu equip entre els grans de l'Estat.

Setze punts més avall hi ha el Nàstic, amb l'aigua al coll. L'equip grana no acaba de trobar una línia clara de joc i, a més, la sort no el va acompanyar contra el Reus, ja que li va faltar encert. Juan Merino manté els dubtes pel que fa al sistema. L'esquema de cinc defenses sembla desat al calaix, tot i que no es pot descartar que a camp contrari el torni a utilitzar. Per al partit d'avui ja estarà totalment disponible Luismi, que havia estat important abans d'una lesió que s'ha allargat més del compte, de manera que no seria estrany veure'l avui de titular. Merino, però, podria mantenir l'equip dels últims partits, ja que ha assegurat estar content amb el treball del seu equip. Les baixes del Nàstic per al partit d'avui són les de Madinda, Djetei i Ferran Giner, a més de Cordero, que encara no està prou recuperat de la seva lesió.