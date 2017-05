Alleujar el final d'infart

Més de mitja lliga tindrà avui la ràdio posada i el cor a cent. Quan falten dues jornades per acabar, gairebé totes les lluites encara són obertes tant a la part alta com a la part baixa. El fet que els descensos compensats siguin una possibilitat molt ben assumida per a la majoria d'equips de la zona baixa provoca que el nerviosisme s'estengui per tot el territori. L'objectiu, d'avui, en la penúltima jornada de la competició, serà fer els deures i dependre d'un mateix de cara a l'última, en què, presumiblement, tot quedarà per decidir atesa la igualtat vista fins ara.

De totes les lluites obertes, la més assequible per a qui la manté és la del lideratge, ja que l'Olot només necessita un punt o que el Peralada no guanyi per endur-se el primer lloc. Els garrotxins, però, reben el Castelldefels, que en el final de temporada estan venent molt cara la seva pell.

I és que les alternatives que hi ha hagut a la zona de descens provoquen que hi hagi set implicats entre el descens directe i els compensats, que dependran de quants baixin de segona B i de quants pugin des de tercera. Amb tot, qui més difícil ho té és el Júpiter, que necessita guanyar en el duel directe contra la Jonquera per mantenir vives les possibilitats de salvar-se. El Manlleu es troba en una tessitura similar, però s'enfronta amb el Vilafranca, que és quart però que està immers en plena lluita per la promoció d'ascens. En aquest punt de la taula, la minilligueta entre el Terrassa, el degà penedesenc i el Sant Andreu s'allargarà sempre que ensopeguin un dels dos primers o, en cas de victòries, els d'Azparren guanyin a casa contra el Figueres. Pel que fa als compensats, l'Europa s'asseguraria la permanència virtualment si aconsegueix puntuar a Palamós. Dels barcelonins en avall, res es decidirà fins a l'última jornada, diumenge que ve.