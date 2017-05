El Prat torna a tercera

El Prat jugarà la temporada que ve a tercera divisió després que ahir es consumés de manera matemàtica el descens. L'equip del Baix Llobregat, que fa un any celebrava l'ascens a segona B, no va passar de l'empat contra el Sabadell, que en l'última jornada ja no podrà caure en la plaça de play-off per la permanència. El Prat va jugar un quart amb nou.

Tan sols s'havien disputat 30 segons de partit quan Poves, després de recollir una pilota a la frontal de l'àrea i regirar-se, va connectar un xut ras que va superar Jokin. El Prat va obrir la llauna només de començar el matx i va dibuixar un matí per a l'esperança, però el Sabadell va reaccionar ben aviat i va estar a punt d'empatar en un tir ras de Pastells, blocat per Toni. Poves va acariciar el doblet en un xut al travesser després d'una bona assistència d'Óscar Muñoz, que va precedir un tram de partit amb ocasions per als dos equips que es va allargar fins al descans.

Els homes de Pedro Dólera van sortit molt forts en els primers compassos del segon temps, amb la intenció d'anotar el segon gol per canviar el context del partit, i Barnils va posar a prova Jokin amb un xut potent des del balcó de l'àrea després d'una deixada d'Óscar Muñoz. El Sabadell va respondre amb un cop de cap de Pol Moreno. Quan s'havia jugat un quart d'hora de la segona meitat, Ricarte va veure la segona targeta groga i, poc després, Max Marcet va fer el gol de l'empat amb un gran xut. I si les coses no s'havien torçat prou per al Prat, Javi Lara va veure la vermella directa per una entrada. Abans d'acabar, el Sabadell va poder fer l'1-2 i el Prat, el 2-1 en una rematada de tisora d'Òscar en l'últim minut rebutjada per Jokin.