Caravana cap a València

El Girona preveu tenir un suport massiu a les grades del Ciutat de València dissabte, on buscarà contra el líder fer un pas més cap a l'anhelat ascens a primera divisió. El club, que va pactar a principi de temporada amb el Llevant –com amb altres entitats– l'intercanvi d'entrades a un preu més assequible de l'habitual (12 euros), n'havia venut ahir més de 300. I té marge encara per vendre'n força més, amb la qual cosa és possible que assoleixi el sostre de la temporada. En un moment tan determinant del curs, a una ciutat relativament propera –450 quilòmetres– tenint en compte la majoria de la categoria i en un horari prou bo –dissabte, 18 h–, hi ha prou al·licients perquè l'afició blanc-i-vermella es faci veure al camp del líder.

El Girona ofereix als abonats i als fans la possibilitat de comprar només l'entrada, per 12 euros, o també de reservar plaça en un dels autocars (33 euros més) que organitzarà. Els busos sortiran de Montilivi dissabte a les set del matí, amb la previsió d'arribar a València al migdia, i tornaran després del partit, amb la idea d'arribar a Girona a les dues de la matinada.

Massives amb triomf