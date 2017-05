Cosa de dos, del principi al final?

El Llevant s'ha passat 36 de les 37 jornades en zona d'ascens directe (35 com a líder) i ja no en sortirà perquè fa dues setmanes que es va assegurar el retorn a primera divisió. L'únic rival que mig li ha fet ombra ha estat el Girona, que fa 24 jornades seguides que defensa l'altra plaça que porta directament al paradís sense necessitat de jugar dues eliminatòries extra (quatre partits) a cara o creu. Els de Machín tenen virtualment assegurat el play-off (quinze punts respecte al setè cinc jornades abans del final), però fa mesos que tothom té clar quedar entre el tercer i el sisè seria més un càstig que no pas un premi.

No hi ha, d'entrada, millor partit a segona A que el de dissabte: primer contra segon. Els dos millors equips de la divisió de plata, cara a cara. El Llevant i el Girona ja van ser els dos equips més productius de la primera volta (46 punts els blaugrana i 39 els blanc-i-vermells), i també ho són de la segona (31 punts els valencians i 29 els gironins). Uns ja han fet la feina i als altres els falta un petit pas: sumant 8 punts dels últims 15, l'ascens del Girona serà matemàtic, però és possible que ni tan sols n'hi calguin tants.

“Estem molt a prop, però s'ha de tancar. De vegades ho hem volgut fer tot massa ràpidament, segurament per un excés d'eufòria o d'angoixa”, argumenta el president del Girona, Delfí Geli. Segons el màxim dirigent de Montilivi, el Getafe s'ha quedat ja com a únic rival. “El Cadis i el Tenerife ja semblen molt lluny. El Getafe està més a prop i, dels perseguidors, és l'equip que està en més bona forma. Ens beneficia, però, que li haguem guanyat els dos partits”, recorda Geli. El president assegura que tot i la davallada de resultats del darrer mes, la línia de l'equip sempre ha estat bona. “Recordo la segona part a casa contra el Cadis i la primera al camp de l'Oviedo. Van ser dos partits en què no vam estar encertats a les àrees. I això sempre penalitza, sobretot en el futbol professional.”

Millor segona volta