“El Girona ha de tenir més motivació que el Llevant”

L'etapa al Girona és la que més em va marcar. Al Llevant només hi vaig estar un any, però va ser tota una experiència

Albert Serra (Banyoles, 6/10/1978) ja fa gairebé tres anys que va penjar les botes amb l'Olot, però encara continua molt pendent del futbol. El banyolí, amb passat al Girona i el Llevant, no es perdrà el partit de dissabte al Ciutat de València, un duel que Serra espera que acabi amb un bon resultat visitant i que acosti una mica més els gironins cap al desitjat ascens a la primera divisió.

Llevant-Girona, o el que és el mateix, el líder contra el segon. Un partit que promet.

Són els dos millors equips de la categoria, així ho han demostrat, amb joc i números. El Llevant ha demostrat per què és el líder i el Girona és segon per mèrits propis, està fent un any molt regular i ara ja ha passat el petit sotrac que va patir. Crec que és el millor partit de segona A que es pot veure i té tots els números perquè sigui un bon espectacle, el Llevant jugant sense pressió i el Girona encara amb coses en joc.

El Llevant ja ha pujat a primera divisió. Creu que això pot beneficiar el Girona?

Una mica sí, perquè la tensió de jugar-se alguna cosa sempre dona un plus, de vegades negatiu però moltes vegades positiu, cosa que provoca que els jugadors rendeixin més, i això pot beneficiar el Girona. Però, tot i així, el Girona no es pot confiar ni relaxar, perquè el Llevant ha demostrat que et pot fer mal en qualsevol jugada.

Tot i l'ascens, els granota poden ser campions si guanyen per més d'un gol i segurament també voldran rescabalar-se de la derrota del partit de la primera volta jugat a Montilivi (2-1).

Les matemàtiques diuen això, però si som realistes penso que és molt difícil que el Llevant no sigui campió, perquè té un avantatge molt gran i no el deixarà escapar. Encara que el Llevant es jugui ser campió en aquest partit, crec que el Girona ha de tenir més motivació, perquè s'hi juga més. I això s'ha de veure des del primer minut, sense tampoc tornar-se boig, perquè, tot i que s'ha d'anar a guanyar, no perdre tampoc seria un mal resultat.

El Girona arriba al partit amb set punts de marge respecte del tercer classificat quan només queden cinc jornades per disputar-se. Els veu pujant de forma directa?

Els veig molt bé, han superat una mala ratxa que la majoria d'equips tenen, i més en aquesta categoria en què tothom pot guanyar a tothom. Crec que el partit a Tenerife va ser un punt d'inflexió, van treure l'orgull i van dir: “Aquest any sí que és el nostre i ho aconseguirem.” Els veig molt concentrats i forts.

El Getafe sembla que s'ha quedat com l'únic rival capaç d'atrapar els de Pablo Machín.

Set punts són molts. Veig el Getafe fort i és cert que els últims partits sempre són complicats i de vegades passen coses inèdites, però més que el Getafe el que ha de fer-li por al Girona és ell mateix, i en aquest sentit si van partit a partit deixant de banda la resta crec que ho tiraran endavant.

Quin aspecte destacaria més de l'equip gironí?

Veig un equip molt unit i seriós en el que fa. Ho van demostrar en l'últim partit contra l'Osca, van sortir amb les idees molt clares. Ho tenen ben encarrilat i crec que ho assoliran.

Al Girona ja li toca jugar a primera divisió, i més tenint en compte la trajectòria de l'equip els últims anys...

Ja només per constància li toca, fa dos anys va estar a dos minuts de l'ascens directe i el curs passat va fer un play-off final. La tercera és la bona, no?

S'enfronten dos dels seus exequips. Pel que fa al Girona, hi va jugar cinc cursos, entre tercera divisió, segona B i segona A, amb un ascens a la categoria de plata inclòs. Li deuen venir molts records al cap d'aquella època.

I tant, aquesta etapa és la que em va marcar més, a tots els nivells, em va permetre créixer i arribar al futbol professional. En guardo molt bons records i encara que ara no estigui al Girona espero poder viure aquest ascens històric.

Amb el Llevant només hi va estar una temporada (2009/10), però van aconseguir pujar a primera divisió. No tothom ho pot dir, això...

Només hi vaig estar una temporada, però va ser tota una experiència. Va ser el primer any que vam marxar amb tota la família i vam estar-hi molt bé, vam enganxar un any molt bo, tant per l'ascens de categoria com pel bon vestidor que hi havia, i ens van acollir molt bé. El Llevant és un club senyor i només tinc paraules d'agraïment per a aquest equip; penso que en aquella època es van establir una mica les bases del que estan fent en aquests últims anys, que han estat entre primera i segona A. Crec que estan fent les coses molt bé en tots els apartats.

Es va retirar a l'Olot la temporada 2013/14 després d'una llarga trajectòria. Content de la seva carrera esportiva?

Sí, un sempre vol estar al més amunt possible, però estic orgullós del que he aconseguit. Cadascú té la recompensa del seu treball i jo no em queixo, estic molt content de com va anar tot plegat. A tots els llocs hi vaig estar còmode i vaig donar el màxim de mi, així que puc tornar-hi amb el cap ben alt.