El líder sempre fa respecte

El Girona visita demà el líder, cosa que sol tenir un al·licient afegit i que no sempre passa. De fet, des que es va instal·lar fa gairebé nou anys en la Lliga de Futbol Professional, el conjunt blanc-i-vermell només acumula quatre visites a un equip que manava en la classificació. En una lliga tan competitiva com la segona A, no és estrany que en una mateixa temporada hi hagi diversos canvis de líder, i això explica que alguns anys l'equip no visiti en tot el curs el primer classificat. No és el cas d'aquesta temporada, amb el Llevant manant amb una autoritat que ningú ha pogut discutir. Per al Girona, la visita al Ciutat de València arriba en plena cursa per acompanyar el conjunt granota a primera divisió per la via directa, i amb la particularitat que el rival ja té la feina feta. A Montilivi, però, intueixen que l'exigència serà altíssima, malgrat que el Llevant ja no s'hi jugui l'ascens a primera.

Amb nou punts més que el Girona, el Llevant necessita una victòria per dos gols de diferència per assegurar demà mateix el títol de lliga. L'equip de Juan Ramón López Muñiz mira de buscar altres al·licients, com mantenir la imbatibilitat al Ciutat de València –és l'únic equip que no ha perdut a casa– i arribar a les 25 victòries –n'acumula 23–, cosa que no ha aconseguit mai l'equip ni a segona B, ni a segona A ni a primera. Més agosarat encara és batre el rècord de punts a segona A, ja que per superar els 91, li caldria guanyar tots els partits que queden. En qualsevol cas, i després de perdre a Vallecas, el Llevant trobarà motivacions. Aquesta és almenys la lectura que es fa al vestidor del Girona. “Sincerament, crec que ells sortiran a totes. En tenen ganes, després que els vam guanyar a casa [2-1], i tindran la motivació de guanyar-nos per demostrar que són millors. Crec que competiran al màxim, i més davant la seva afició”, assenyla Kiko Olivas, molt motivat: “Tenim il·lusió i ganes d'afrontar un partit bonic, contra el líder. No han perdut a casa, i aquest és un altre al·licient.” Tampoc s'espera cap facilitat Pablo Maffeo: “Crec que serà un partit dur, intens i bonic. No crec que ells es deixin anar, i el fet de no tenir pressió encara ens pot anar en contra.”

Pendents del Getafe, que visita aquest vespre el Sevilla Atlético, els jugadors del Girona prefereixen no fer gaires comptes. “Això és molt llarg i cada setmana canvien les dinàmiques i els resultats. És clar que estem pendents de què fan els perseguidors, però tampoc influeix tant perquè passi el que passi hem de sortir a guanyar igualment”, assegura el central andalús.

Un triomf i tres empats