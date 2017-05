Un partit que val una lliga

Encara amb la ressaca de l'anunci de la marxa de Xavi Llorens i passada la voràgine que van suposar les semifinals de la Champions League, el Barça se la jugarà en la lliga en un duel que segurament decidirà ja el campionat. En cas de derrota de l'equip blaugrana, l'Atlético es proclamarà campió de lliga; el Barça ho serà si guanya per més d'un gol.

“És el partit més important de la temporada. És com una final, però en la lliga”, va explicar en la prèvia el tècnic Xavi Llorens, que té clar que, passi el que passi, el resultat del partit serà gairebé definitiu per decidir el títol: “Qui guanyi és que s'ho haurà merescut.” “Ens espera un Atlético contundent, agressiu i supermotivat”, va dir sobre el rival el preparador de Cardedeu, que com la capitana, Marta Unzué, té clar que el “factor Mini” tindrà un paper decisiu en el resultat: “L'afició respondrà, sap que la necessitem. El dia del PSG no ens va sortir un bon partit i li devem un bon espectacle.”

L'Espanyol se la juga