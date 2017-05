El Girona s'hi posa molt tard

Definitivament, el Girona no sap jugar quan té tots els astres ben alineats i l'oportunitat de sentenciar l'ascens. Potser els de Machín haurien estat uns altres si ni el Getafe ni el Cadis haguessin ensopegat divendres ni el Tenerife ahir. Però és millor no saber-ho, perquè tampoc cal temptar tant la sort. De moment, aquest cap de setmana les alegries han estat nombroses, però totes alienes. I si els gironins mantenen el coixí de set punts a quatre jornades del final –això és un matalàs, es miri com es miri– és perquè els rivals fallen més que una escopeta de fira. Els blanc-i-vermells van estar lluny de profanar el Ciutat de València, tot i que el Llevant va acabar demanant l'hora. Es van haver de conformar amb el trist consol d'evitar que el líder fos ahir mateix el campió. Ho hauria estat amb el 2-0, però no pas amb el 2-1. El Girona va acabar el partit jugant a l'àrea local, però va tenir el problema que s'hi va posar a deshora. Entre molt i massa tard. Li va costar la derrota i també que no pugui afrontar el duel de dissabte contra l'Alcorcón depenent d'ell mateix per assolir la primera divisió.

El Girona tenia motius de sobres per sortir a menjar-se la gespa, però la seva posada en escena no va ser ni de bon tros la que s'esperava d'un equip que ja ha iniciat el compte enrere per tancar un ascens a primera. Els de Machín van sortir a contemporitzar i quan van aterrar al Ciutat de València ja anaven a remolc del Llevant. Per acabar-ho d'adobar, els visitants van posar més de la seva part que no pas els locals en l'1-0, perquè l'assistència enrere de Cifu cap a Morales va ser una d'aquelles accions que no es poden permetre. El carriler, que s'havia guanyat la titularitat després de dos bons partits, va ensorrar part de la feina feta en els 180 minuts precedents contra el Lugo i l'Osca.

A banda d'aquesta acció puntual, el problema del Girona en la primera part va ser més global. No sortir amb la tensió mínima exigible li va costar l'1-0, però el gol tampoc no va servir perquè l'equip s'espavilés a l'instant. Durant molts minuts de la primera meitat va fer la impressió que jugaven dos equips als quals ja els estava bé un partit de ritme més aviat baix i que ja accelerarien puntualment. Quan va ser el Llevant qui va prémer el gas i va trepitjar l'àrea visitant va haver d'emergir Bounou per fer dues o tres aturades providencials que van salvar el Girona del 2-0 i del 3-0. I quan van ser els gironins qui es van acostar a l'àrea d'Oier va faltar sempre precisió, tant en la passada final com en la rematada. De fet, el porter local, ben al contrari que Bounou, no va haver ni d'intervenir.