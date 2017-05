Limitacions traspassades

Rubén Alcaraz es va lesionar a la cuixa durant el partit contra l'Osca, en què va notar ben aviat una punxada (minut 6) però va demanar continuar i va resistir fins que s'havia consumit una hora de partit. Les primeres proves que li van fer indicaven que estaria un parell de setmanes fora de combat –ja va ser baixa al Ciutat de València–, però una segona exploració va revelar que la ruptura muscular al bíceps femoral era de més rellevància. El mig ja no podrà tornar a participar en la lliga i s'ho haurà de mirar des de fora, tal com va anunciar ell mateix en les xarxes socials: “Una recta final que en l'aspecte personal toca viure d'una manera diferent.”

La baixa d'Alcaraz, contra el Lugo i l'Osca, és un contratemps per a Machín, que s'accentua si hi ha algun altre migcampista de baixa. I és el que passarà dissabte, contra l'Alcorcón, perquè Àlex Granell se'l perdrà per sanció. El gironí va veure la desena targeta groga al Ciutat de València, per una falta al mig del camp just abans que Machín el substituís. Granell i Alcaraz, els dos jugadors que més solien acompanyar Pere Pons a la sala d'operacions, es perdran el duel en què el Girona pot convertir l'ascens en virtual o, fins i tot, matemàtic. I la seva absència limita el marge de maniobra de Machín, que jornades enrere havia concentrat els maldecaps en altres posicions, com els carrils i l'eix de la defensa.

L'oportunitat d'Eloi