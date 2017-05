Primera estació: Móstoles

El Club Deportivo Móstoles URJC serà el rival del Peralada en la primera eliminatòria d'ascens a segona B, amb el partit d'anada que es disputarà el pròxim diumenge en terres madrilenyes (falta saber si a les 12 h o a les 17 h) i amb la tornada una setmana després a l'Alt Empordà. El Móstoles, quart classificat del grup setè, amb 62 punts –al davant han quedat l'Atlético de Madrid B, l'Unión Adarve i l'Alcobendas–, és un club que ha canviat diverses vegades de nom des de la seva fundació l'any 1996. De CDE El Soto es va passar a dir CD Juventud de Móstoles (1999), abans que s'afegissin les sigles URJC arran del conveni de col·laboració amb la Universitat Rei Joan Carles (2005). Finalment, l'any 2012, després de la desaparició de l'antic CD Móstoles, el club es va convertir en el CD Móstoles URJC, nom amb què competeix actualment a tercera divisió per tercera temporada consecutiva. L'entitat, que també té el suport de la Fundació Iker Casillas –el porter és natural de Móstoles–, té uns 1.400 abonats i juga els seus partits com a local a l'estadi municipal El Soto, de gespa natural i amb capacitat per a 14.000 espectadors.

Sobre l'equip dirigit per Iván Ruiz cal destacar que ha estat el millor conjunt a domicili del seu grup, amb 35 punts a camp contrari, precisament un dels aspectes que més preocupa el tècnic del Peralada, Arnau Sala. “El Móstoles ha jugat en un grup prou complicat i ha demostrat que és un molt bon visitant, només ha perdut dos partits a fora de casa i ha fet molts gols. Haurem d'estar atents i intentar fer algun gol en el primer partit per afrontar la tornada amb més garanties”, comenta Arnau, que destaca la importància de la cita per al club xampanyer: “És un moment històric per al Peralada i estem molt contents. Hi haurà nervis, però també l'hem de disfrutar, i estem satisfets amb el viatge, ja que anar a Madrid és relativament fàcil i tota la gent que vulgui venir ho podrà fer.”

El tècnic del Peralada també va fer referència al màxim golejador del Móstoles, el capità Berodia, que ha marcat disset gols: “No és un davanter centre pur, però és un jugador amb molta experiència i està fent molts gols.”