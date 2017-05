Un clàssic rescatat

De tenir un forat de gairebé dos milions d'euros i estar a punt de desaparèixer, a ser una entitat sanejada que ha fet el rècord històric de puntuació a segona B. Aquesta ha estat la metamorfosi que ha experimentat la Cultural Leonesa gràcies als petrodòlars arribats des de Qatar de bracet de l'Aspire Academy. El Barça B, doncs, es jugarà l'ascens per la via ràpida contra un clàssic del futbol estatal que ha estat rescatat i que ara és temible. El conjunt lleonès, configurat gairebé des de zero l'estiu passat amb un pressupost d'un milió d'euros només per a la plantilla del primer equip, no ha decebut i ha fet una lliga per emmarcar. Ha mantingut una batalla duríssima amb el Racing per acabar campió, i ho ha aconseguit gràcies al goal average, ja que tots dos han assolit l'impressionant registre de 86 punts. Poca broma.

“Respectem molt el rival, ha estat molt solvent tota la temporada i ha fet el rècord històric de puntuació de la categoria. Nosaltres també hem fet el millor registre del grup tercer, serà una eliminatòria bonica”, afirma el tècnic del Barça B, Gerard López, que només es lamenta d'una cosa: “Volia jugar la tornada al Miniestadi, i no podrà ser.” El filial blaugrana, doncs, haurà de buscar un bon resultat en l'anada a casa, ja que la tornada s'entreveu complicada. Al Reino de León hi haurà gairebé 14.000 persones pressionant.

Un trident perillosíssim