Aliè a la filosofia del Sabadell

En la tasca formadora que van encomanar a principis de temporada a Ignasi Senabre al capdavant del Sabadell B, el tècnic no ha trobat més que pals a les rodes en una temporada duríssima per al seu equip. Tot i que en un punt de la temporada es van acostar a la salvació directa, el filial arlequinat ha acabat cuer i ha baixat a primera catalana. Un cop consumats el descens i la salvació del primer equip, Senabre es va adreçar al club i li va comunicar que no continuaria al capdavant de l'entitat perquè no s'identifica amb el projecte.

Senabre va entrar al Sabadell en ple auge per al futbol de base per mitjà del director del futbol de base i posteriorment director esportiu, Javi Pérez. Ell va dirigir el juvenil, que va pujar a divisió d'honor i, l'any següent, sense Pérez al club i amb un gir en la filosofia de l'entitat arlequinada, va pujar al filial de tercera divisió per dirigir-lo. “Jo soc entrenador per gent com ara Josep Maria Gené i Javi Pérez, entrenadors formadors amb els quals m'he identificat sempre. I cada cop estava més lluny d'aquesta filosofia”, addueix el tècnic com a principal raó de la seva decisió.

Senabre posa de manifest les dificultats que ha tingut el seu equip al llarg de la temporada, en què fins i tot no va poder gaudir d'un fisioterapeuta al seu cos tècnic fins al mes de novembre. “Aquest any el filial no era una peça important en el projecte que tenia l'entitat”, expressa el jove entrenador: “Prou feina hi havia perquè l'entitat sobrevisqués, però jo he treballat de la mateixa manera i he inculcat el mateix als jugadors. Però ha faltat la tercera peça. I no ho critico sinó que el projecte ara és el primer equip.”

Tot i que la direcció arlequinada ha negat que la feina de base s'hagi descuidat (malgrat els descensos, per omissió, del filial i del juvenil), Senabre ha lamentat les declaracions del president, Antoni Reguant, en una entrevista a aquest diari en què va dir que, per naturalesa, la categoria que correspon al filial és la primera catalana. “Sabadell és un gran lloc per treballar, però l'any ha estat molt dur des del principi. I ara costa molt sentir com diuen que el millor que ens podia passar era baixar a primera catalana. No té sentit seguir entrenant un equip que per al club no és important”, manifesta Senabre. El Sabadell, un cop ja ha decidit que Guillermo Romo estarà al capdavant del primer equip, ha de decidir encara qui dirigirà el seu segon equip.