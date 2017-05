“Un triomf suposa la permanència”

Les victòries contra el Nàstic i el Saragossa van deixar la permanència a tocar del Reus, que no la va poder confirmar el cap de setmana passat a Còrdova. Espera fer-ho amb un triomf demà contra el Sevilla Atlético al municipal. Seria el primer cop que encadena dues victòries seguides a casa. “L'equip és conscient de la importància del partit, ja que la victòria suposaria la permanència. I per això l'afrontem amb la màxima concentració per certificar l'objectiu pel qual estem lluitant tot l'any”, va explicar ahir Joan Campins, que no es refia gens ni mica del Sevilla Atlético, que viatja al Baix Camp amb la permanència assegurada –té 52 punts, tres més que el Reus– i, per tant, sense res en joc, ja que, per la seva condició de filial, no pot pujar: “Tenen el punt a favor de la tranquil·litat, però nosaltres ho hem de contrarestar, perquè ens hi juguem molt.”

No es pot descartar la titularitat de Joan Campins demà al lateral dret, ja que Alberto Benito –igual que Folch– és baixa per sanció, tot i que el més probable és que Natxo González hi faci jugar Miramón, una solució d'emergència per a aquesta posició quan Campins i Benito estaven lesionats i que ha donat bons resultats.