El ple que es fa pregar

L'anunci d'entrades exhaurides ja s'havia fet dilluns, però ahir el Girona en va poder rescatar ahir 300 més, un cop es va assegurar que podia fer ús de la zona reservada a l'afició visitant. L'Alcorcón va comunicar al club de Montilivi que no tindrà aficionats de manera organitzada –sí que n'hi pot haver que s'hagin espavilat a comprar entrades– i el Girona, amb el permís de la policia, va habilitar els seients de la gàbia visitant per encabir-hi més seguidors gironins.

El partit de demà (19h) és el penúltim de la lliga a l'estadi de Montilivi –només quedarà el Girona-Saragossa– i té una importància capital per al conjunt de Pablo Machín, que fins i tot té possibilitats de celebrar de manera matemàtica l'ascens, tot i que necessita les ensopegades del Getafe (avui), el Tenerife i el Cadis. Amb la transcendència del matx, i convençuts que les entrades es tornaran a esgotar, tot depèn de la resposta dels abonats. Des que el club va tancar l'aixeta de nous abonaments quan va arribar a la xifra de 7.000, ha estat molt habitual que les entrades s'exhaureixin –n'hi ha poques per vendre, entre els seients dels abonats i els compromisos– i a l'hora de la veritat no s'ha omplert, ni de bon tros.

Els 7.000, tres cops