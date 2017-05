A Vallecas amb tempesta

La mala maror generada pels últims mals resultats del Nàstic al Nou Estadi, especialment la derrota el Reus i l'empat contra l'Oviedo després d'una molt mala primera meitat, haurien pogut tenir més conseqüències a part de les crítiques del consell d'administració al cos tècnic i l'equip. Juan Merino va revelar ahir, en la prèvia del transcendental partit d'aquest vespre al camp del Rayo Vallecano, que va presentar la dimissió i que no la hi van acceptar. Després de l'empat contra l'Oviedo, hi va haver una reunió en la directiva en què va sorgir la possibilitat que el partit d'avui a Vallecas fos un examen sobre la continuïtat de Merino. “No entendria que hi hagués un ultimàtum. L'altre dia vaig presentar la dimissió, i sense cobrar ni un sol euro. No la van acceptar, vam donar-nos la mà i aquí continuo amb tota la força del món. Però si veig que soc perjudicial no serà cap problema”, va explicar ahir Merino, que va assegurar que els dubtes i la negativitat al voltant de l'equip no l'ajuden gens a sortir de la situació en què es troba: “No és normal. Ara cal suport i tranquil·litat. Si es vol fer fora l'entrenador, cap problema. Si no, tots a l'una.”

Merino va reiterar que quan va arribar al Nàstic ja hauria firmat la situació actual de l'equip –en plaça de descens, però amb els mateixos punts que el primer equip en zona de permanència–, sobretot perquè llavors es parlava de la permanència gairebé “com d'un miracle”. “Ara estem en una situació privilegiada, tot i que igualment difícil”, hi afegeix. Merino va deixar clar que en tot moment ha tingut el suport de l'equip i la direcció esportiva –va ometre parlar de la directiva–, i va destacar especialment el comportament dels seus futbolistes. “Des que soc aquí no hem perdut dos partits seguits, la qual cosa és molt difícil; hem capgirat situacions molt complicades. Estic molt agraït a la plantilla, que veig molt capacitada.”