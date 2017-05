Avui pot ser un gran dia

L'ascens a primera no podrà ser un fet avui mateix perquè el Getafe ahir va guanyar –i es va situar de manera provisional a quatre punts–, però el Girona tindrà al punt de caramel l'objectiu que persegueix des de fa tant de temps si assegura els tres punts que hi ha en joc aquesta tarda a Montilivi. En zona de privilegi des de fa més de mig any, el conjunt de Pablo Machín ha arribat a l'hora de la veritat amb tot a favor perquè, aquesta vegada sí, l'ascens no s'escapi. La cita d'aquesta tarda és majúscula a Montilivi, que tot indica que bullirà. Com era d'esperar, el club va exhaurir també les 300 entrades que va poder alliberar de la zona reservada a l'afició visitant, i si no hi ha un grapat d'abonats que es despisten, l'estadi presentarà la millor entrada de la temporada.

Paciència, si fa falta