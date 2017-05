Més enfonsats encara

De clatellada en clatellada, si no s'hi posa remei de manera immediata, el Nàstic farà cap a segona B. De raons per a l'optimisme, ara que només queden tres jornades, n'hi ha ben poques. Pels números –els grana han sumat només 3 punts dels últims 15– i, sobretot, per la sensació que, faci el que faci, l'equip no reacciona. Ja es poden introduir canvis en el dibuix o fer rotacions buscant un bloc que funcioni, que no hi ha manera. Els tarragonins continuaran una jornada més en zona de descens i, depenent del que passi aquest cap de setmana, la salvació es complicarà encara més. Tot plegat, per tancar uns dies convulsos en què Juan Merino va explicar que no li havien acceptat la dimissió. Una decisió que podria canviar en les pròximes hores.

Veient el primer temps, resulta fàcil entendre per què tant el Nàstic com el Rayo estan lluitant per eludir el descens. Els dos equips van oferir un espectacle molt pobre, si és que el futbol que es va veure en els primers 45 minuts a Vallecas es pot arribar a considerar espectacle. Segurament no. Hi va haver més errades que ocasions de gol. Juan Merino va tornar a apostar per jugar amb dues línies de quatre homes i un parell de referents a dalt: Juan Delgado i Manu Barreiro. Tenir dos homes a la punta de llança, si no els arriben pilotes, tampoc serveix de gaire. I això és el que va passar. El Nàstic va dominar en el primer tram, però gairebé no va generar perill. Només Delgado, aprofitant una imprecisió defensiva que finalment va salvar Gazzaniga (23'), va inquietar la parròquia madrilenya. Amb el pas dels minuts, el Rayo va anar guanyant presència ofensiva i va acabar el primer temps fent patir de valent la rereguarda grana. Que els de casa no obrissin la llauna abans del descans, de fet, va ser més demèrit seu que no pas mèrit del Nàstic. Els de Merino van estar imprecisos en totes les línies, també al darrere. Així, en el minut 32, Manolo Reina va salvar un xut d'Embarba, que va rebre sol dins de l'àrea. Sis minuts després, només el despropòsit va evitar l'1-0. I és que en una acció vertical, que va agafar la defensa badant, tots els jugadors del Rayo van tenir possibilitats per batre Reina. Sorprenentment, ningú no ho va fer i l'acció va acabar amb un xut desviat de Fran Beltrán. I, abans del descans, encara hi havia lloc per a un ensurt més. Una rematada de cap desviada de Manucho, que estava sol davant de Reina.

Dues cleques i KO