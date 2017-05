Juan Merino, destituït a tres jornades del final

El Nàstic va destituir ahir el tècnic Juan Merino després dels últims mals resultats, que mantenen l'equip grana en zona de descens quan falten només tres jornades. El seu substitut serà Nano Rivas, que aquesta temporada ha dirigit el filial del Getafe i que la campanya passada va ser l'ajudant de Vicente Moreno al Nàstic.

A més de les últimes ensopegades, la falta de sintonia entre el tècnic andalús i el consell d'administració han precipitat la decisió. Després de l'empat de la setmana passada contra l'Oviedo, amb una primera part molt dolenta i amb el record recent de la dolorosa derrota contra el Reus, el president, Josep Maria Andreu, va criticar durament l'actuació de l'equip, i el mateix Merino va revelar dijous, en la prèvia del partit contra el Rayo Vallecano, que va presentar la dimissió i que no va ser acceptada per la directiva. Finalment, la derrota a Vallecas divendres (2-0) ha acabat costant de manera definitiva el càrrec a l'andalús. Merino, que va substituir Vicente Moreno amb el canvi d'any, va agafar un equip enfonsat en l'últim lloc i no va trigar a treure'l de la zona de descens. La bona dinàmica, però, no va tenir la continuïtat esperada i les derrotes de les últimes setmanes contra l'Elx, l'Almeria i el Reus al Nou Estadi van generar decepció i l'equip va tornar a la zona de descens.

La rescissió del contracte de Merino es va fer pública ahir a la tarda, després de la reunió mantinguda pel consell d'administració i la direcció esportiva, encapçalada per Emilio Viqueira. Després, el president, Josep Maria Andreu, va assegurar que les oportunitats perdudes últimament en partits clau per sortir de la zona de descens i la necessitat d'un revulsiu en els últims partits de lliga han portat a la decisió final. Segons Andreu, Nano Rivas, que signa pel que queda de temporada, té el perfil que ara busca el Nàstic, ja que coneix bé la plantilla i el club tarragoní. Rivas, exjugador del Betis com Merino, va ser la temporada passada el segon entrenador de Vicente Moreno, amb el qual va estar a punt d'aconseguir l'ascens a primera divisió. Aquesta temporada, Rivas, en la primera experiència com a primer entrenador, ha dirigit el filial del Getafe, que ha acabat en la sisena posició en el grup madrileny de tercera divisió.