La millor ratxa del curs, en el millor moment

El Reus estava descrivint una trajectòria negativa (una victòria en catorze partits) que l'apropava perillosament a la zona de descens, però llavors va guanyar al camp del Nàstic (0-1) i la tendència va canviar. Aquell triomf d'alt valor simbòlic i anímic el va seguir una altra victòria per la mínima, al municipal contra el Saragossa (1-0), que va deixar a tocar la permanència. No la va poder confirmar a Còrdova, on va perdre (1-0), però sí dissabte contra el Sevilla Atlético (2-1). Amb la victòria contra el filial andalús, l'equip de Natxo González va aconseguir encadenar dos triomfs a casa per primera vegada aquest curs i la millor ratxa de resultats, ja que fins ara no havia aconseguit mai 9 punts en quatre jornades.

Malgrat que després del partit Natxo González no va voler donar la permanència per definitiva ja que no és matemàtica, el fet d'haver arribat als 51 punts –la xifra de referència per a la salvació són els 50– i de tenir les places de descens a vuit punts i fins a vuit equips entremig, fan impensable que el Reus caigui al pou en les tres jornades que falten, en què ha de visitar l'Elx i l'Almeria i, entremig, rebre el Valladolid. Els dos primers equips lluiten per no baixar i els castellans, per jugar la fase d'ascens.