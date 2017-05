Els números continuen sortint

Malgrat haver tornat a desaccelerar (un punt dels últims sis), les matemàtiques continuen sent molt favorables al Girona, que ja ha descartat virtualment dos rivals (Tenerife i Cadis), i només el Getafe li pot fer encara ombra. I, posats a triar, els madrilenys eren el millor rival amb qui jugar-se-la perquè el 0-2 al Coliseum Alfonso Pérez i el 5-1 a Montilivi fan que, en cas que els de Bordalás eixuguin els cinc punts de desavantatge, el goal average decanti l'ascens cap als gironins. Una altra cosa és que el Getafe acabi amb més punts que no pas el Girona, que ja seria per fer-s'ho mirar.

No deixa de ser curiós que fa un mes el calendari que tenia el Getafe semblava una autopista sense peatge: s'hauria pogut trobar perfectament el Valladolid en zona de ningú (jornada 40), l'Almeria amb l'aigua al coll (41) i el Mallorca descendit (42). La realitat, però, serà radicalment diferent, començant pel Valladolid aquest dissabte, després que els castellans s'hagin colat ni ells saben com en la zona de play-off, que intentaran defensar amb urpes i amb el Nuevo Zorrilla abocat a l'equip.

A quatre punts de 1a