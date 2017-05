Un repte sense precedents

El Barça B ja sap que necessita una gesta de les grosses si vol ser equip de segona diumenge que ve. El 0-2 de l'anada al Miniestadi fa que els de Gerard López hagin de guanyar amb dos gols de marge al Reino de León, on els espera un rival solidíssim quan juga davant de la seva afició. A casa, la Cultural només ha cedit una derrota en la lliga aquesta temporada: va ser contra el Celta B i el resultat no serviria per capgirar l'eliminatòria (1-2). Els blaugrana, amb tot, haurien d'aconseguir una remuntada que no té cap precedent des que el curs 2008/09 es va establir l'actual sistema de promoció, que beneficia els líders, ja que els permet pujar per la via ràpida.

En les últimes vuit fases d'ascens a segona, doncs, no hi ha hagut cap campió que hagi remuntat l'eliminatòria després de perdre a casa en l'anada. Això sí, el Sant Andreu va estar a punt d'aconseguir-ho la temporada 2009/10. Els quadribarrats van igualar en la tornada el 0-1 que la Ponferradina havia aconseguit al Narcís Sala, però van perdre en una interminable tanda de penals (9-8). Després, van superar la Universidad Las Palmas. En l'eliminatòria clau, però, el Barça B de Luis Enrique els va eliminar.

Un terç pugen a la repesca