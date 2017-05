Convicció en el repte

Té tot un repte davant seu, però l'afronta amb convenciment. Nano Rivas, que aquesta temporada ha entrenat el Getafe B a tercera divisió amb el record de la gran temporada passada en el Nàstic, ha acceptat l'encàrrec del club grana, que ha pensat en ell per treure l'equip de la zona de descens en les tres jornades que queden. “No hi ha temps per implantar res, però sí per fer que l'equip competeixi al seu nivell, que és alt”, va dir ahir, en la seva presentació oficial, Rivas, que coneix bé la plantilla –el curs passat va ser l'ajudant de Vicente Moreno– i per això, assegura, està convençut que el Nàstic continuarà una temporada més a segona A. “Sé que ho aconseguirem, perquè els jugadors m'han transmès moltes ganes i molt convenciment. Hi ha qualitat, i el club i l'afició es mereixen mantenir la categoria.”

El tècnic de Ciudad Real intentarà que els seus jugadors oblidin tot el que ha passat en una temporada molt complicada i que se centrin en els tres partits que falten: al Nou Estadi contra el Girona i l'UCAM i, entremig, a Tenerife: “Hem d'aconseguir que els jugadors es deixin anar, que estiguin frescos i còmodes sobre la gespa.” El primer escull per a l'equip de Nano Rivas és, diumenge, el Girona: “És un dels grans equips de segona A, que fa uns anys que lluita per pujar i ho ha tingut a prop. Té una plantilla feta per jugar com li agrada a l'entrenador i domina molts registres. Però nosaltres estem preparats per derrotar-los.”

El president, Josep Maria Andreu, va explicar en la presentació que Rivas ha d'aportar il·lusió, compromís i capacitat, i ni ell ni el tècnic volen plantejar-se, de moment, la possibilitat d'allargar el contracte per a la temporada que ve, ja que prefereixen centrar tots els esforços en la recta final d'aquesta.

El director esportiu, Emilio Viqueira, va admetre que és el màxim responsable del fet que Rivas sigui el tercer tècnic després de Vicente Moreno i Juan Merino, però diu que ja hi haurà temps per valorar-ho i que ara només pensa en la permanència.