Una aturada providencial

El Peralada va aconseguir diumenge una gran victòria al camp del Móstoles (0-1) en el partit d'anada de la primera eliminatòria d'ascens a segona B. El triomf es va assolir gràcies al bon treball col·lectiu dels peraladencs al llarg dels 90 minuts, però per damunt de tot van sobresortir dos noms, el de Coro, autor del gol de la victòria (22'), i el de Gianni Cassaro, que va aturar un penal en el minut 84 de partit, una acció decisiva per assegurar el triomf de l'equip a El Soto. L'actuació del porter, però, va anar molt més enllà del penal aturat, ja que anteriorment ja havia estat providencial amb diverses aturades de mèrit que van provocar la frustració de l'afició local.

“Estem molt contents amb el 0-1 al camp del Móstoles, però és només un bon resultat i haurem de rematar-ho en el partit de tornada. No ens podem relaxar, ja que el Móstoles ha demostrat que és un equip molt fort a domicili i haurem de vigilar molt”, diu Gianni, que explica com va viure en primera persona el penal: “No teníem cap referència del llançador, perquè fins al moment només Berodia havia tirat els penals en el Móstoles, i no va jugar. Però Ónega em va marcar bastant on tiraria, jo vaig aguantar i vaig poder blocar el xut, que tampoc va ser gaire ajustat.” Tot i la seva bona actuació, el porter de Lloret de Mar, de 24 anys, s'estima més destacar la gran feina en conjunt del Peralada, que va saber conservar un resultat molt beneficiós amb vita al duel de tornada, que es disputarà diumenge a les dotze del migdia: “El gol de Coro i la meva aturada són jugades decisives, però la victòria és fruit del treball de tot l'equip. Sobretot en la segona meitat vam patir bastant, perquè ens van tancar una mica al nostre camp, però tot i així vam saber defensar molt bé. I no va ser fàcil, perquè el Móstoles centrava moltes pilotes tot buscant Luis Carlos, un jugador molt alt i fort que ens obligava a estar molt atents.”

Peralada i Girona