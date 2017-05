Albadalejo agafa el timó

El Lleida ja té entrenador per a la temporada que ve. Gerard Albadalejo, que els últims mesos havia estat l'ajudant de Gustavo Siviero, dirigirà a partir d'ara l'equip de la Terra Ferma. El jove tècnic barceloní (33 anys) ha signat per dues temporades, amb l'opció de dues temporades més. El club del Segrià, amb tot, aposta de forma clara per un home de la casa, ben avingut amb la directiva i que va arribar al Lleida Esportiu l'any 2012 per formar part del cos tècnic de Toni Seligrat, amb el qual va disputar dues fases d'ascens. També ha estat dos cursos i mig al capdavant del filial, a primera catalana.

“Quan t'arriba una oportunitat com aquesta l'has d'agafar. Sobretot si estàs preparat per fer-ho, que és com em sento jo”, afirmava ahir el barceloní, que remarcava el valor d'haver estat els últims anys al Lleida: “Conec la casa, l'entorn, l'afició, la ciutat... Sé l'exigència que hi ha i demano unió.” D'altra banda, el director esportiu, Jordi Esteve, també valora el perfil d'Albadalejo. “Aquest és un projecte basat en la identitat, la gent formada i la gent il·lusionada per entrenar el Lleida”, va dir el màxim responsable de la parcel·la esportiva del club. Esteve també va parlar dels horitzons amb els quals afronta aquesta nova etapa. Són, segons va explicar, elevats: “Tenim l'objectiu de fer un Lleida guanyador, som ambiciosos i treballem per arribar a cotes importants.” D'altra banda, va justificar el fet d'haver apostat per algú de la casa i no per un tècnic amb més experiència: “Nosaltres donem bones oportunitats i valorem les capacitats de la gent, siguin d'on siguin.”