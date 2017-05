David Haro tanca el cercle

Fa justament un any, David Haro vivia en un núvol. Clau en la recta final de la temporada de l'ascens a segona A, i autor de dos gols decisius en la històrica eliminatòria contra el Racing de Santander, s'havia guanyat el dret, després d'uns anys molt regulars a segona B, de debutar en la categoria de plata. Estava il·lusionat per fer-ho, i de marcar també en el futbol professional, però els problemes al maluc que havia tingut en l'exigent recta final de campionat van obligar a operar-lo a l'estiu, de manera que es va perdre els primers mesos d'aquesta temporada de lliga. Finalment, va tenir l'esperat debut al novembre. Va anar guanyant protagonisme, però li faltava el gol. Va arribar, per fi, dissabte, i com els dos anteriors, el que va encarrilar l'ascens al camp del Racing i el que el va sentenciar en la tornada, va tenir un valor elevat. Era el 2-0 contra el Sevilla Atlético en els últims minuts, que va permetre que quedés sense efecte el gol marcat poc després pels andalusos i que va confirmar la victòria que segellava la permanència del Reus en la categoria de plata.

Vítor, un altre dels futbolistes importants a segona B i que com ell s'ha perdut bona part de la temporada per problemes físics, li va fer l'assistència que li va permetre quedar sol davant el porter del Sevilla Atlético, al qual va superar amb convicció. “Tenia moltes ganes de marcar, ha costat un any. I que signifiqui la victòria és molt millor encara”, va dir Haro després del partit, content de tancar, un any després, el cercle. El mitjapunta de l'Ametlla del Vallès, de 26 anys, al qual van allargar el contracte al gener, afronta amb ànims renovats el futur. D'entrada, amb ganes de gaudir en els tres últims partits de lliga i, més enllà, motivat per viure sense problemes físics i amb més continuïtat la segona temporada a segona A. L'actual no ha estat fàcil –“tal com vaig començar era difícil entrar, però a mesura que he anat jugant partits m'he sentit més còmode”, diu–, però el bon final de curs l'ha revitalitzat.

David Haro és un dels molts jugadors que van participar en l'ascens i que tenen un paper destacat a segona A. Natxo González ha confiat en la columna vertebral de la temporada passada, i futbolistes com ara Edgar Badia, Alberto Benito, Olmo, Ángel, Ramon Folch, López Garai, Vítor, Ricardo Vaz, Edgar Hernández, Fran Carbia i el mateix Haro s'han pogut sentir importants. Un altre d'aquests jugadors, Fran Carbia, va ser l'autor del primer gol contra el Sevilla Atlético. Feia mig any que no marcava i, com David Haro, ha recarregat piles per a un futur encara molt prometedor.