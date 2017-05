L'actual situació, garantia d'èxit

Es pot veure el got mig buit, però hi ha moltíssimes més raons per veure'l mig ple, per no dir del tot ple. Des que la segona divisió A té 22 equips (temporada 1997/98), 46 de les 49 places d'ascens directe a primera divisió han estat per als equips que ja les ocupaven en la jornada 39. I encara que el Girona té la desgràcia de ser un dels protagonistes de les tres úniques excepcions que hi ha hagut en aquests dinou anys, seria una autèntica catàstrofe que li tornés a passar. D'entrada, perquè ara encara té xarxa (cinc punts respecte al tercer classificat) i aleshores, no (dos punts respecte a l'Sporting i el goal average particular empatat).

Els altres dos equips de segona A que no van aconseguir conservar el lloc d'ascens directe que tenien tres jornades abans del final (l'Alavés 2003/04 i el Toledo 1998/99) tampoc tenien l'avantatge que té ara el Girona, sinó menys: només un punt els vitorians (avançats al final pel Getafe i el Numància) i cap ni un els toledans (es van plantar en la jornada 39 amb els mateixos punts que el Sevilla, que era el quart classificat i va acabar pujant directament com a tercer en un any en què el segon no va poder pujar perquè era l'Atlético de Madrid B).

En els dinou últims cursos, el 93,8% dels equips que estaven en aquest moment del curs en zona d'ascens directe han acabat pujant. I si res no canvia i el Girona acaba acompanyant el Llevant (amb els dos peus a primera des de fa tres jornades), el percentatge pujarà fins al 94,11% (48 de 51).

La puntuació

El Girona ja no pot arribar als històrics 82 punts de la temporada 2014/15 que no li van servir per assegurar l'ascens directe a primera (si guanyés els tres partits que queden pujaria amb 78). Però també es pot trobar que sense sumar ni un punt més podria ascendir a primera sense haver ni tan sols de disputar play-off (necessitaria, això sí, que el Getafe no sumés més de cinc punts i que el Tenerife i el Cadis empatessin almenys un partit). Els 69 punts actuals, doncs, podrien servir, i seria un ascens tan barat com el del Deportivo 2013/14, que va assolir el segon lloc amb aquesta minsa puntuació. I només un pèl més car que el del Vila-real 1999/2000, que va pujar amb 66 (tercer).

El coixí, important