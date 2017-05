Amb els tastets no n’hi ha prou

L’ascens a segona A, el 2008, va ser la via per la qual un grapat de jugadors del Girona van tenir l’oportunitat de fer el salt a la Lliga de Futbol Professional. Nou anys més tard, hi ha un trampolí encara més imponent. Amb gairebé tota la plantilla renovada, l’ascens representaria una oportunitat d’or d’instal·lar-se a primera divisió per a la majoria de jugadors de l’equip. Al vestidor, hi ha vuit jugadors que han tastat la màxima categoria, però amb experiències limitades. Amb alguna excepció, la majoria van ser efímeres i ben poc reeixides, amb una participació entre testimonial i poc productiva.

De les experiències a dalt de tot, les més destacades van ser la de Cristian Herrera a Elx i la de Borja García a Còrdova. A Herrera, un començament pletòric a segona B amb el filial –12 gols en 13 partits– li va valer el debut al primer equip, que no podia tenir millor guió perquè va fer el gol del triomf contra el València (2-1). El canari va tancar la primera experiència a primera amb tres gols en 21 partits –i 13 en 14 partits amb el filial–, i en la següent, ja tota en la màxima categoria, va jugar 26 partits i va fer 1 gol.

Borja García va estar una sola temporada a primera, i el Còrdova va acabar baixant, però el mitjapunta va superar els 3.000 minuts jugats.

Com Cristian Herrera, Samuele Longo va marcar en la seva estrena a primera, amb l’Espanyol, en què va tenir un aterratge destacat –dos gols en els dos primers partits–, però es va anar apagant. L’italià, amb 20 anys, va vorejar el miler de minuts amb l’Espanyol, però la gran majoria en la primera part del campionat. Al cap d’una temporada, Longo va arribar en el mercat d’hivern al Rayo, però no va marcar cap gol. Al conjunt madrileny, va coincidir amb Johan Mojica, que va jugar dotze partits a primera abans de dues cessions a segona A al Valladolid.

Dels vuit jugadors amb experiència a primera, la meitat no han arribat a la desena de partits. Ramalho en va acumular 8 en dos cursos a Bilbao, i Kiko Olivas, 6 a Vila-real. Pablo Marí va debutar amb 18 anys amb el Mallorca, i Portu, amb 21 amb el València.

Cámara, a la Champions

Alguns jugadors no van arribar a debutar a primera divisió, però s’hi van quedar a prop. Richy va ser convocat per l’últim partit de lliga del Celta del curs 2006/07. Pedro Alcalá va ser a la banqueta d’un partit del Getafe, contra el Deportivo, el 2011. Cifu, fitxat durant el mercat d’hivern de la temporada passada pel Màlaga, va ser en tres convocatòries de lliga. Amb contracte fins al 2019, el club malagueny el va cedir a Montilivi l’estiu passat. Tampoc va arribar a treure el cap a primera Juan Cámara. L’andalús també va estar convocat pel primer equip del Barça en tres partits de lliga, amb la diferència que Luis Enrique sí que el va fer debutar en dues competicions. En la lliga de campions, va participar en un Bayer Leverkusen-Barça del desembre del 2015. I en la copa, en una tornada València-Barça amb l’eliminatòria més que decidida, pel 7-0 de l’anada.

En altres lligues