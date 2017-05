Mor Emili Vicente en un accident de bicicleta

El futbol català torna a estar de dol. L’entrenador de l’Andorra, Emili Vicente, va morir ahir mentre anava en bicicleta. El reconegut tècnic de la Seu d’Urgell, de 52 anys, va ser trobat a la carretera de Canòlic, a la zona del coll de la Gallina, després que la policia fos avisada a tres quarts d’onze del matí. Tot i que fins al lloc dels fets s’hi va desplaçar un helicòpter medicalitzat, el servei d’emergències no va poder fer res per reanimar-lo.

Vicente va morir practicant la seva altra passió, el ciclisme, pujant el coll de la Gallina, un dels ports de muntanya més durs d’Andorra, a la parròquia de Sant Julià, amb rampes de fins al 18% però que coneixia perquè ja l’havia completat en anteriors ocasions. Segons les fonts consultades, anava sol i hauria sofert una indisposició a conseqüència de la qual hauria caigut i patit un fort cop al cap. Prop de les onze del matí, un turista el va trobar al costat de la via i va avisar els serveis d’emergències, però ja no hi van ser a temps. La notícia va deixar en estat de xoc els membres de l’Andorra, tant directius com jugadors i companys del cos tècnic. Vicente entrenava des del mes d’octubre –va substituir Justo Ruiz– l’equip, al qual ha deixat molt a prop de recuperar, per primer cop des del 2002, la tercera divisió.

Una figura estimada