L’excitació és màxima

Quan l’àrbitre xiuli l’inici del partit d’avui al Nou Estadi, el Girona serà equip de primera divisió, perquè el 0-0 li val. Ahir, la derrota del Getafe a Valladolid li va posar l’ascens directe en safata d’or. Això ja no es pot escapar de cap de les maneres. Perquè si els de Machín perden avui a Tarragona, en faran prou amb un empat la setmana vinent a casa contra el Saragossa. I si tornessin a perdre, l’empat també els serviria en l’última jornada a Còrdova. Els gironins necessiten assolir un punt de nou possibles per posar els dos peus a la millor lliga del món. Però, veient com van les coses, potser fins i tot amb tres derrotes i amb els 69 punts que tenen ara n’hi ha prou veient com els perseguidors més immediats ensopeguen una setmana sí i una altra també (ahir el Cadis va deixar de ser matemàticament un rival per als gironins). Però millor no temptar la sort. L’empat avui al camp del Nàstic suposa el passaport a l’hàbitat de Messi i de Ronaldo. I posar els dos peus a una dimensió desconeguda per a la demarcació. Després de tocar la primera amb la punta dels dits (tres fases d’ascens en les quatre últimes temporades), ha arribat l’hora.

L’equip va seguir ahir la segona part del Valladolid-Getafe per la televisió de l’autocar. No cal ni dir que el gol d’Àlex Pérez va ser festejadíssim, però l’esclat màxim d’alegria va ser quan el partit es va acabar. Els de Machín tindran avui al Nou Estadi de Tarragona el suport de 1.500 aficionats que poden ser 1.500 privilegiats si els blanc-i-vermells puntuen, perquè viuran en primera persona la gesta més gran del Girona FC.

Al Nàstic li va la vida