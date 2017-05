Jugant amb la pressió aliena

El Reus va esgarrapar un empat en un partit ple de tensió i nerviosisme per als locals. Els roig-i-negres ja estaven salvats matemàticament abans de començar el partit –la derrota de l’Alcorcón ahir al matí ja deixava els de Natxo González amb la feina feta–, i això va deixar la pressió a l’Elx, que arribava en plena depressió (sis derrotes consecutives). I es va notar de valent perquè l’Elx va gaudir de nombroses ocasions però no va estar gens precís, mentre que el Reus en va aprofitar una de les poques que va tenir. Sory va acabar igualant el marcador, tot i que els locals van fer molts més mèrits.

El Reus va aturar l’inici fulgurant de l’Elx a partir de la possessió de pilota, malgrat que els locals havien avisat amb un xut de Borja Valle (8’). Fins i tot Carbia va estar a punt d’avançar els seus en un servei que Juan Carlos va desviar. La gran intervenció del porter de l’Elx va donar pas a un recital d’Edgar Badia, el jugador destacat del partit. De fet, el xoc va acabar sent un duel entre el mitjapunta local Pelayo i el porter del Reus, amb Badia que sortia victoriós de cada duel.

Fins i tot després del descans, Badia va continuar traient pilotes de la seva porteria perquè l’Elx va tornar dels vestidors amb moltes revolucions. Les aturades del porter visitant van desmoralitzar l’equip local que, a partir del minut 60, va abaixar el pistó. I els roig-i-negres ho van acabar aprofitant en una errada clamorosa en la sortida de pilota del rival que va desembocar en una conducció de David Haro i en una definició perfecta de Vítor, que havia entrat fins a la cuina. El Reus s’havia avançat en una de les poques ocasions de què va gaudir, però l’Elx va empatar, tot seguit, en una jugada aïllada i de qualitat. La centrada de Malonga va ser tan tensa i tan precisa que Sory només havia de ser en el lloc oportú per empènyer la pilota a gol. Tot i l’energia que va insuflar la diana de l’empat a la parròquia local, el Reus va tenir una ocasió clara per endur-se els tres punts: Guzzo, des de dins de l’àrea, va enviar la pilota per sobre del travesser quan tenia el porter de genolls. Prèviament, això sí, a l’Elx li van anul·lar un gol per fora de joc.