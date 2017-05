Ho celebrarem diumenge

Haurà de ser diumenge a Montilivi, perquè aquest ascens no es pot escapar de cap de les maneres, tot i que ahir la decepció va ser doble. Primer, perquè el Girona va estar durant gairebé una hora –des del minut 1 fins al 59– amb els dos peus a primera divisió i no va saber allargar-ho fins al final. Però la raó més preocupant va ser la manera com l’equip es va deixar remuntar un partit que tenia sota control en la primera part i que se li va descontrolar per complet després del descans. El Nàstic no només li va endossar tres gols en divuit minuts, sinó que es va cruspir el Girona per ganes i actitud. Intolerable en un equip que es juga l’ascens a primera divisió. Perquè si algun equip havia de ser ahir un manat de nervis era el tarragoní, no pas el gironí. Diumenge, els de Machín tindran una nova oportunitat que ja no s’hauria de deixar escapar. A casa, amb l’escalf de més de 9.000 espectadors i contra un rival, el Saragossa, al qual l’empat també li val per segellar una permanència que als aragonesos els està costant estacar tant com al Girona l’ascens. Mentrestant, el Nàstic, que va arribar al descans sense veure llum al final del túnel, va acabar el partit amb un somriure d’orella a orella i amb la salvació encarrilada.

Tot a favor

Quan l’àrbitre va xiular l’inici del partit, el Girona estava a primera divisió. I 30 segons després, encara més. És el que va trigar l’equip de Pablo Machín a batre la porteria de Manolo Reina. En la primera aproximació a l’àrea i en el primer xut a porteria, els gironins van situar el 0-1 amb el primer gol de la temporada de Pablo Maffeo. El guió somiadíssim, perquè el gol permetia encaixar-ne un sense que no passés absolutament res. La bona entrada del Girona en el partit no la va alterar ni tan sols la lesió de Pere Pons, fora de combat en el minut 23. Fins i tot Machín es va veure més valent que mai perquè, podent fer un canvi més de contenció (Eloi Amagat) va sorprendre posant en dansa un jugador molt més d’atac (Borja García). Un canvi més propi d’un partit amb un resultat en contra que a favor. El Girona es va continuar trobant còmode a la gespa i va superar amb una bona aplicació defensiva els intents d’acceleració del Nàstic. En el tram final abans del descans, fins i tot es va albirar la possibilitat del 0-2, però Sandaza i Longo van voler fer una mica massa la guerra pel seu compte.

Canvi radical

Tot el que va passar en la segona part va ser favorable al Nàstic i perjudicial per al Girona. Començant pel gol de l’empat de Manu Barreiro i continuant per la lesió de Maffeo, que ja es queixava en el descans però que va aguantar fins a esparracar-se del tot. L’1-1 va canviar per complet l’estat d’ànim dels locals. I tot i que al Girona el resultat li servia, el gol encaixat també va ser una llosa psicològica per als de Machín, que es van anar diluint fins a desaparèixer del Nou Estadi. I va aparèixer Uche per rematar el Girona. En el 2-1 va fer la sensació que Bounou, potser tapat, va badar. En el 3-1, l’errada va ser més en cadena i el nigerià, mal marcat, es va regirar dins l’àrea. El partit se li va fer una muntanya, al Girona. I, el pitjor de tot, és que el Nàstic el va superar en totes les facetes, tangibles i també intangibles. Els tarragonins van administrar molt bé el 3-1, com no ho van saber fer els gironins amb el 0-1. Es van valer d’ofici a l’hora de perdre temps, però també van arribar a totes les pilotes dividides abans que els gironins, ja ben poc convençuts de poder celebrar l’ascens al Nou Estadi. Els únics que no van abaixar la guàrdia van ser els 1.500 aficionats visitants, que van tenir més fe que l’equip i no van parar d’animar fins al final. Diumenge hi tornaran a ser, multiplicats, a Montilivi.

MINUT A MINUT:

1’ 1-0. En el segon 35, Sandaza fa una bona acció individual pel costat esquerre, la seva centrada la refusa un defensa local i Maffeo, venint des de darrere, controla la pilota i etziba una gardela amb la cama dreta que es cola molt ajustada al pal dret de la porteria de Manolo Reina.

3’ Després d’una acció molt elaborada del Girona, amb Granell, Mojica i Longo, la pilota arriba a Sandaza, d’esquena a porteria. Tot i que el punta es gira, la seva rematada s’estavella contra el cos d’un rival, que tapa bé la porteria.

6’ Granell ho prova des de la frontal de l’àrea, però el xut li surt molt alt.

12’ Contraatac de dos davanters del Girona contra un defensa del Nàstic, però Sandaza no precisa la passada final sobre Longo i Suzuki intercepta la passada del toledà i malbarata una ocasió que hauria pogut ser clamorosa.

17’ Gran acció per la dreta de Gerard Valentín, que se’n va primer de Mojica i després de Pere Pons. La seva centrada la talla amb el cap Juanpe, que evita mals majors perquè hi havia tres jugadors locals entrant des de darrere per a una possible rematada.

25’ Muñiz posa la directa, s’aprofita d’una relliscada a la frontal de l’àrea d’Alcalá i etziba una rematada amb la cama esquerra que es rebutjada per Bounou amb una mà providencial.

28’ Després d’una bona acció de triangulació del Girona, Portu penja la pilota dins l’àrea per a la volea amb l’esquerra de Borja García, als núvols.

37’ Borja García fa una gran passada per a Longo en un contraatac del Girona. Aquest cedeix a Portu i aquest a Sandaza perquè el toledà etzibi una canonada des de la frontal de l’àrea que Manolo Reina, amb una gran intervenció, envia a córner amb la punta dels dits.

40’ Uche s’emporta la pilota a empentes i rodolons dins l’àrea, i Bounou ha de sortir als seus peus per avortar el perill dels locals.

42’ Passada d’or de Granell a Longo a la qual no arriba el davanter, possiblement per aixecar el cap i mirar l’assistent si aixecava la bandera.

43’ El xut de Mossa des de la frontal de l’àrea toca l’esquena de Juan Delgado i la pilota es perd per sobre del travesser de la porteria Bounou.

48’ Gran contraatac de Sandaza, que aguanta l’entrada d’un jugador rival, es recolza amb Borja García, que se’n va del defensa local amb una bicicleta tot i que la seva centrada de la mort l’envia a córner la defensa local.

49’ Granell llança un córner obert i Alcalá hi posa la punta de la bota venint des de darrere, però no pot connectar bé una pilota que, si l’hagués enganxat de ple, hauria estat el 0-2.

50’ 1-1. Centrada d’Uche i Manu Barreiro vola per sobre d’Alcalá en un salt espectacular i connecta un cop de cap impecable, impossible per a Bounou.

53’ Passada d’or de Borja García sobre Sandaza, que arrenca sol però l’assistent aixeca la bandera i avorta l’acció d’atac del conjunt visitant per fora de joc.

58’ Juan Muñiz es queda sol dins l’àrea amb la pilota controlada, fa un driblatge i quan està en disposició de retratar Bounou, Cifu se li anticipa i evita una rematada molt franca del futbolista local.

59’ 2-1. Uche mareja la perdiu a tres quartes parts de camp i es treu un xut ras sorprenent amb la cama dreta des de la frontal de l’àrea que enxampa Bounou mal col·locat i allotja la pilota a la xarxa.

63’ Delgado recull una pilota solta al vèrtex de l’àrea i el seu xut amb la cama dreta es perd un metre a la dreta de la porteria de Bounou.

66’ Granell penja una falta més enllà del segon pal i Longo hi posa l’esperó, però la pilota es perd desviada.

67’ Gran exercici defensiu d’Alcalá, que pren la pilota a Uche quan aquest ja posava la directa cap a Bounou.

68’ 3-1. Manu Barreiro fa una acció individual que la defensa del Girona desactiva, però la pilota cau a peus d’Uche, que la controla d’esquena a porteria, es regira i bat Bounou a la mitja volta.

71’ Volea de Mojica als núvols després del rebuig de la defensa del Nàstic.

76’ Valentín progressa per la dreta i etziba un xut que es converteix en una centrada que acaba en gol perquè Manu Barreiro hi posa la punta de la bota i allotja la pilota a la xarxa. L’àrbitre, però, invalida l’acció per fora de joc.

84’ Volea de Portu que acaba a les mans de Manolo Reina, ben col·locat.

85’ Granell cargola una pilota que es perd per la línia de fons sense que ningú la remati.

90’ Xut de Juan Muñiz amb la dreta que Bounou atrapa.

94’ Cristian Herrera progressa pel costat dret, però el seu xut amb la cama dreta s’estavella al lateral de la xarxa.