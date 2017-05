No sempre sortirà creu a Montilivi

Montilivi ha viscut grandíssims partits en els nou anys del Girona a segona A. El de la primera victòria a casa en la Lliga de Futbol Professional (3-0 contra l’Alacant, el 7 de setembre del 2008); el de la salvació més agònica que s’ha viscut mai amb el gol de penal de Kiko Ratón en l’afegit (1-1 contra el Múrcia, el 19 de juny del 2010); partidassos majúsculs (n’és un exponent el 5-0 contra Las Palmas, el dia 16 de setembre del 2012); remuntades de pell de gallina (del 0-2 al 3-2 contra l’Alcorcón, el 4 de maig del 2013); permanències de gran patiment rubricades en l’última jornada (3-1 contra el Deportivo, el 7 de juny del 2014)...

Entre tot aquest ventall de partits memorables, hi ha una alegria que encara està pendent a Montilivi: la d’un ascens a primera divisió. El Girona ha tingut l’oportunitat de posar aquest partit a la col·lecció tant el 2015 com el 2016, però en els dos casos va sortir creu. El 7 de juny de fa dos anys, el Lugo va frustrar un ascens a primera divisió que només estava pendent de posar-hi el llaç. I el 18 de juny de l’any passat va ser l’Osasuna el que va evitar que el Girona posés els peus en la màxima categoria.

El cas del Lugo va ser tan bèstia que va servir per esborrar un partit que semblava impossible esborrar de la memòria dels seguidors: el Girona-Xerez de l’11 de maig del 2013 (2-4), que hauria disparat els gironins en el segon lloc, amb cinc punts més que el tercer quatre partits abans del final (jornada 38). El pitjor d’aquella derrota és que el Xerez venia a Montilivi sent, matemàticament descendit i amb una de les sèries més paupèrrimes que s’han vist mai a segona divisió A: 0 victòries, 7 empats i 18 derrotes (7 punts de 75 possibles). Si hagués guanyat aquell partit, l’avantatge hauria estat de cinc punts amb dotze en joc.

El Girona ho té ara tan bé per pujar a primera divisió, que si finalment no ho aconsegueix, el maleït partit del Lugo possiblement quedarà enterrat per aquest final de temporada 2016/17, en què els de Machín tenen el segon lloc amb propietat des de la jornada 15 (són ja 25 partits seguits en posició d’ascens directe), ha arribat a tenir un coixí d’11 punts respecte al tercer classificat (n’hauria tingut 14 en la jornada 30 si no hagués perdut contra el Cadis) i des de la jornada 40 està matemàticament a un punt de pujar a primera divisió.

La tercera és la bona