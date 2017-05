Els primers a respirar

De l’esclat en la celebració que va suposar el 3-0 contra la Muntanyesa (un rival directe) a dues setmanes de patiment i angoixa. El Castelldefels havia evitat el descens directe i havia escalat al màxim de les seves possibilitats en la classificació en la darrera jornada de lliga, però no tenia assegurada la permanència. Els tres descensos d’equips procedents de segona B situaven l’equip mariner entre els equips amenaçats pels descensos compensats. Només necessitava que un dels quatre catalans pugés de categoria, i gràcies a l’Olot no només ha aconseguit la salvació sinó que s’ha estalviat haver-se d’esperar a finals de juny per saber el seu destí.

“Per sort, tot aquest procés no ha tingut gaire impacte en la nostra planificació de cara a la temporada que ve”, admet l’entrenador, Miki Carrillo: “Han estat dues setmanes difícils que per a la gran majoria dels equips són setmanes de vacances. A partir d’ara és més o menys quan tothom es comença a moure.” El Castelldefels ja ha començat a fer les reunions amb els jugadors per confeccionar la plantilla del curs vinent i ja sap, per exemple, que Jordi Cano (ja ha fitxat pel Prat) i Isaac Maldonado no continuaran. “Tant Cano com Sergi Moreno ens han donat moltíssim en aquest tram final de temporada, però no només ells; fitxatges com Bauli o Joan Inés han estat a un alt nivell. Tot plegat ha provocat que tothom fes un pas endavant i acabéssim jugant a un nivell molt alt en conjunt”, admet Carrillo.

La confecció de la plantilla l’està duent a terme Carrillo, que va ser renovat per l’entitat quan no sabia si jugaria a tercera divisió o a primera catalana. “El Castelldefels és un club modèlic. Va passar dificultats però des que hi ha l’actual junta directiva tot han estat facilitats”, admet l’entrenador, que serà la quarta temporada que és al capdavant de l’equip després d’haver passat per transatlàntics de la categoria com el Terrassa. “Al final el futbol t’acaba posant al teu lloc. A Terrassa vaig aprendre moltes coses perquè va ser molt dur portar el dia a dia”, reconeix l’entrenador, que ara està centrat a fer una plantilla “més competitiva” que la del curs passat.

