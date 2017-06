El Reus s’acomiada de l’afició amb un gran triomf (2-0)

El Reus s’ha acomiadat de la seva afició de la millor manera en derrotar el Valladolid en l’últim partit a casa gràcies a una primera part per emmarcar, amb grans gols de Vitor (20’), Benito (23’), i al rigor defensiu de la segona. Malgrat tenir la permanència assegurada i jugar contra un rival que lluita per l’ascens, l’equip de Natxo González ha mantingut el ritme competitiu habitual.

El Reus ha aclaparat el Valladolid, sorprès per la convicció d’un rival que no s’hi jugava res, en una magnífica primera meitat, en què el joc de combinació dels roig-i-negres, comandats per Vitor, ha fet anar de bòlit l’equip castellà. Tot i que ha tingut un parell de grans ocasions, de Carbia i Haro, fruit de jugades molt ben trenades, els dos gols han sigut de xuts llunyans: una falta magistralment llançada per Vitor i una espectacular canonada de Benito des de 30 metres.

Feta la feina principal en la primera meitat, el Reus s’ha centrat en la segona en mantenir el rigor defensiu. El Valladolid ha sortit dominant després del descans i ha estat a prop de marcar en un xut massa creuat d’Espinoza, però s’ha anat diluint davant un Reus que ha deixat poquíssimes fissures en defensa. De fet, en el tram final, ha estat més a prop el tercer gol dels locals, sobretot un xut de Vaz rebutjat pel porter Isaac Becerra.