El Barça B de sempre

El Barça B va tornar a recuperar les sensacions de la lliga regular. Els blaugrana van mostrar enteresa després de l’eliminació contra la Cultural i també després d’una primera part en què el rival li va passar per sobre. Però a l’equip de Gerard no li cal estar connectat al partit, en fa prou amb la solidesa defensiva i amb la determinació davant de porteria. I ahir ho va tornar a ensenyar. Tot plegat li va permetre marcar dos gols en el segon temps i deixar encarrilada l’eliminatòria per al partit de tornada en què el Cartagena hauria de repetir una fita similar a fa vuit dies quan va derrotar l’Alcoià (0-2) al Collao.

L’onze blaugrana mostrava molta protecció contra un rival fort i potent en el joc aeri ja que Borja López va ocupar el lloc de Cucurella i Romera va deixar Cardona a la banqueta. Marlon, indisposat durant la setmana, va sortir des de la banqueta en el segon temps. El Cartagena, en canvi, mantenia l’esquema de cinc defenses que, en l’eliminatòria contra l’Alcoià, li va suposar un alleujament a la crisi del darrer tram de lliga regular.

Així, com si fos una continuació de les eliminatòries prèvies, el primer temps va ser un patiment constant per al Barça B i un regal per al Cartagena. De seguida Llorente va posar l’ai al cor als visitants rematant una passada de la mort d’Òscar Ramírez que va sortir massa desviada. I tot i que Romera ho va intentar curar amb una xilena poc profitosa, els locals ho van continuar intentant com en una rematada de Gonzalo, en un servei de cantonada que també va sortir a fora. Sarsanedas, Varo, Palencia i Moisés van haver d’intervenir quatre vegades en l’últim quart d’hora del primer temps de manera providencial per evitar el gol del Cartagena.

El partit, en una àrea