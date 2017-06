“Tots junts hem aconseguit ser un gran equip”

Les primeres paraules públiques de Pablo Machín un cop aconseguit l’ascens no van ser a la sala de premsa. Van ser a la gespa, des d’on es va dirigir a l’afició, que li havia dedicat una senyora ovació quan l’encarregat de megafonia, després d’haver cridat tota la plantilla, el va fer anar cap al mig del camp. Acompanyat de les seves dues filles, Machín va anar cap al cercle central i va agafar el micròfon. “Estic enormement orgullós de ser un home de paraula. Fa tres anys celebràvem la permanència, i us vaig dir que m’agradaria poder tornar a celebrar alguna cosa més gran. Ja ho teniu aquí. Ja sou tots de primera!”

Va trigar molt més de l’habitual, com és obvi, però el tècnic va acabar passant per la sala de premsa. “Estic eufòric i alleujat”, explicava el tècnic, que es va emocionar quan li van preguntar de qui es recordava: “Sabeu que aquest any he tingut la desgràcia de perdre el meu pare, una figura que sempre he admirat. No li agradava gaire el futbol i era dels que em preguntava si amb això em podria guanyar la vida. Segur que n’estarà orgullós, des d’allà dalt.”

Machín va acabar celebrant l’anhelat ascens que s’havia escapat els dos anys anteriors: “Es podria haver aconseguit un altre any, però ara tenim clar que som un club més madur i que tenim una estructura més forta i amb més experiència. Hem fet tres temporades magnífiques, i l’última ens ha donat el premi que mereixíem.” El tècnic va argumentar per què s’havia mostrat sempre convençut de pujar: “Havíem fet moltíssimes coses ben fetes per aconseguir aquest avantatge, i el coixí que vam fer ens ha servit per moments en què ens hem mostrat més dèbils o hem notat més pressió.” Machín va voler fer partícips de l’ascens “tots els que han contribuït a fer més gran aquest equip” i va destacar el paper de Felipe i Richy. El tècnic només va parlar una vegada del partit d’ahir: “És el menys important. Havíem d’acomplir un objectiu. La competició ens ha donat la possibilitat que un punt servís als dos equips.”

Amb l’ascens garantit, no hi ha raons per dubtar de la continuïtat de Machín. “En futbol poden passar moltes coses, però soc l’entrenador del Girona i espero continuar sent-ho”, va afirmar.