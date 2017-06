Recordeu la data: 4-6-2017

Les llàgrimes, aquesta vegada sí, van ser de felicitat. D’orgull, d’emoció, de satisfacció, d’èxtasi. De saber que, per fi, l’havien feta grossa. El Girona ja és a l’elit. Ha costat, i ha fet falta viure un grapat de frustracions, però se n’ha sortit. El conjunt blanc-i-vermell va tancar ahir el capítol més rellevant dels seus 87 anys d’història i va posar fi a la falta de representació de les comarques gironines en la màxima categoria del futbol estatal. El conjunt de Pablo Machín va aconseguir el punt que li faltava en un partit molt ensopit contra el Saragossa, en què els uns i els altres en feien prou amb un punt per assolir els seus objectius i no van voler córrer cap mena de risc. Ja n’hi havia hagut prou, de patiment. L’excel·lent trajectòria durant tota la temporada havia permès als gironins arribar en una situació de privilegi. Ahir no tocava cap sobresalt i sí molta festa, que va ser grossa.

El partit contra el Saragossa va ser volgudament ensopit, però va tenir una prèvia ja vibrant, amb una rebuda espectacular de l’afició a l’autocar de l’equip, i un postpartit a l’altura de l’èxit assolit. L’afició es va començar a creure l’ascens passats uns quants minuts de la segona meitat, amb el guió de tranquil·litat absoluta al terreny de joc. I poc abans d’acabar, a la mateixa banqueta gironina van començar les abraçades.

Ganes de festa