El City s’implicarà molt més

L’ascens del Girona no només significarà una pluja de milions dels drets televisius –el club de Montilivi pot multiplicar per cinc els de segona divisió–, sinó que converteix l’equip de Montilivi en una llaminadura per al Manchester City, el club amb què ja fa dues temporades s’ha iniciat una col·laboració que cada cop és més estreta. De fet, el director tècnic del City, Txiki Begiristain, va ser molt explícit quan va ser preguntat per l’ascens de l’equip de Pablo Machín. “Vull felicitar el Girona. Ha fet una gran temporada. Estan a primera i en tot el que puguem, els ajudarem.” Les declaracions les va fer ahir al Muntanyà, en un torneig de golf organitzat per la Fundació Johan Cruyff. “Ja tenen Maffeo, i algun jugador més podria venir, però s’ha de parlar amb ells i els seus agents.”

Fa poques setmanes, el tècnic del City, Pep Guardiola, va lamentar l’escassa competitivitat que hi ha en la lliga de filials –Premier League 2– i que impedeix el creixement adequat dels futbolistes. En aquest context, l’ascens a primera divisió del Girona podria ser molt profitós per al club de Montilivi i de retruc per al club anglès perquè els jugadors amb més projecció del City aterressin a Montilivi. “Tenim molt bona relació”, va insistir. “De moment som molt amics. Ja veurem què passa després.”

Més enllà

La col·laboració entre el City i el Girona no només creixerà en l’aspecte esportiu, sinó que també es pot fer visible en la propietat. Des de fa mesos s’està madurant una operació en la qual el club anglès i una filial de Mediapro assumirien molt de pes accionarial en el Girona FC SAE, actualment a les mans d’una societat francesa (TVSE Futbol) de la qual els seus caps visibles, Jean-Louis Dutaret i Samir Boudjemaa, només van aparèixer per Girona el 30 de juny del 2015. Ni tan sols se’ls va veure el dia de l’ascens. Les dues parts haurien d’explicar en els propers dies el nou escenari. Pere Guardiola, present en el Girona-Saragossa i en la festa de l’ascens, lidera aquest projecte.

Les operacions