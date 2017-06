“I l’any vinent, la Champions”

La ciutat de Girona continua eufòrica diverses hores després de confirmar-se l’ascens del seu equip a la màxima categoria del futbol estatal per primera vegada en la seva història. Els carrers principals de la ciutat es van fer estrets i petits amb el pas de la rua de celebració de l’equip, i és que la proesa mereixia el suport i l’animació de molta gent, unes 15.000 persones. Els gironins no van faltar a la cita i van saltar i cantar amb els grans protagonistes, els futbolistes, que van gaudir del moment durant tot el trajecte amb l’autobús descapotable que els va dur des de l’estadi de Montilivi, la seva casa, a l’Ajuntament de Girona. Després d’una breu rebuda institucional per part de l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, enfundada amb la samarreta del club blanc-i-vermell, tots els futbolistes, el cos tècnic i alguna autoritat van sortir al balcó per oferir, de manera honorífica, l’ascens a primera a tots els presents a la plaça del Vi, plena a vessar.

L’himne del Girona i dos pilars de quatre simultanis dels Marrecs de Salt van encetar l’acte. Els càntics “som de primera” i “que boti Montilivi” van ser els més repetits abans dels parlaments dels protagonistes, feliços i eufòrics. Marta Madrenas va agrair a la plantilla dirigida per Pablo Machín la gesta que va encendre tota la ciutat des del diumenge a la nit. L’alcaldessa va mostrar la seva alegria des del balcó: “Han sortit al carrer milers de gironins com mai no ho havíem vist. El somni s’ha fet realitat i tenim un equip de primera en una ciutat de primera”, exclamava Marta Madrenas, que va cedir de seguida el protagonisme al president del Girona, Delfí Geli que, arrossegat pels càntics, va trencar el protocol per animar la gent.

Després del màxim mandatari, Pablo Machín va acabar d’estripar qualsevol de les formalitats en el seu discurs, que va augmentar el nivell dels decibels dels aficionats. L’entrenador de Gómara va ser un dels més aclamats, i és que Machín ha estat un dels principals culpables que han portat el Girona a l’elit del futbol: “Sempre he cregut que per aconseguir grans fites primer s’han de somiar i després, treballar. Ara vosaltres continueu, que nosaltres ho treballarem per tornar a celebrar-ho”, comentava el tècnic del conjunt gironí, que va cedir tot seguit el micròfon als seus jugadors, els altres artífexs de l’ascens.

En clau de comiat