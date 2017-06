Girona presumeix de primera

Entre que ahir era festiu i que la celebració d’un dia que ja passarà a la memòria col·lectiva dels aficionats del Girona s’havia allargat, la ciutat va restar en silenci durant bona part del matí. Hi havia ressaca, però de cap manera ganes d’acabar les celebracions, sinó més aviat de reservar forces per a un altre plat fort. La tarda prometia, i els gironins van respondre de manera multitudinària. Milers de gironins –de gironistes, com deia l’alcaldessa, Marta Madrenas– van sortir al carrer per acompanyar els herois de l’ascens, els autors d’una gesta única en el futbol de les comarques gironines. L’endemà de l’espectacle a Montilivi, la festa va ser també sonada al centre de la ciutat, amb la plaça del Vi i l’escenari de la Copa com a epicentres d’una celebració a l’altura de l’èxit assolit per l’equip dirigit per Pablo Machín.

Els jugadors estaven citats a mitja tarda a Montilivi, però no pas per a cap entrenament, sinó per pujar a un autocar descapotable que lluïa el mateix lema –Un equip, una ciutat, una afició de primera– que les samarretes de celebració que el club va esgotar poca estona després de posar-les a la venda. Ballant, cantant (i bevent) sense parar al damunt de l’autocar, els protagonistes van arribar al centre de la ciutat. La primera parada era a la plaça del Vi, però ja en els carrers més propers el col·lapse era absolut. A cada costat, en carrers per on amb prou feines passava l’autocar, saludaven els aficionats que formaven un mosaic de samarretes blanc-i-vermelles.

Un cop a la plaça del Vi, els jugadors, els tècnics i els altres representants del club van entrar a l’Ajuntament, on van tenir la recepció institucional pròpia d’aquests actes. Els aficionats, concentrats com formigues en una plaça que va quedar molt petita, esperaven un dels moments àlgids, la presència dels herois al balcó.

Crits d’independència