Punt final a l’etapa de José García, ‘Coe’, al Sabadell

Gir totalment inesperat a la capital del Vallès Occidental. El Sabadell ha comunicat a José García, Coe –president de Hummel a la península i empresari que havia invertit diners en el Sabadell per acabar sent el màxim accionista–, que la relació entre les dues parts s’ha acabat. I que, per tant, no serà el màxim accionista com ell es pensava. La raó és que l’entitat arlequinada iniciarà un projecte amb nous inversors que en els pròxims dies es donarà a conèixer.

“Mai estarem prou agraïts a José García per tot el que ha fet pel Sabadell”, manifesta Antoni Reguant. El president arlequinat justifica la decisió dient que a l’entitat se li obria un nou escenari molt positiu per als interessos del club. I és que la propietat del club, l’empresa Viacron, ha decidit acceptar una oferta diferent de l’escenari que hi havia previst fins ara i que era que Coe adquirís el paquet accionarial majoritari quan l’entitat sortís del procés concursal a principis de juliol. La nova oferta presentada i les tibantors que ha generat aquest grup en el dia a dia, incloent-hi una vehement entrevista de Coe a Ràdio Sabadell la setmana passada, han acabat de fer decidir la propietat a vendre el club a uns agents diferents, amb el vistiplau inclòs de l’Ajuntament. “Ara no podem dir el projecte que vindrà perquè cal escenificar-lo i acabar de tancar-lo, però no tardarem més de dos o tres dies perquè l’equip s’ha de començar a moure en el mercat”, hi afegeix Reguant.

Hernández, al carrer