Uns quinze fitxatges, o més

Amb els onze jugadors que van desfilar ahir per Montilivi, tots els futbolistes de la plantilla 2016/17 ja tenen una idea de si encaixen o no en el projecte de primera divisió. Tots, però, van sortir de les oficines amb la lliçó ben apresa. “El club ja comentarà el que hagi de comentar”, va ser la frase més repetida per als que es van voler aturar per fer una valoració. Qui ha de posar llum a aquest trencaclosques és el director esportiu, Quique Cárcel, que avui ha d’anunciar qui es queda, qui marxa i qui estarà amb un interrogant fins al juliol. Del que no hi ha cap dubte és que la porta de Montilivi s’haurà d’obrir de bat a bat perquè entrin els fitxatges. Entre el buit que deixen els sis cedits –tot i que la intenció és que Maffeo continuï vestint de blanc-i-vermell–, el que deixaran els jugadors que no renovaran (Richy i Felipe) i els que no seguiran tot i tenir contracte més enllà del 2018 (entre cinc i set futbolistes), el Girona haurà de buscar una quinzena de jugadors en el mercat. Tot i que en podrien ser més.

Avui, el desenllaç

Quique Cárcel anunciarà probablement que Juanpe, Granell, Pere Pons, Aday i Portu seran citats a mitjan juliol per començar els entrenaments. En el cas de Portu, el Girona no escoltarà cap club que pugui tenir el migcampista en la seva agenda de fitxatges després de la gran temporada que ha fet en l’equip de Montilivi. També cal destacar que Granell pujarà el graó que li falta després d’haver jugat a primera catalana, tercera, segona B, segona A (ja amb 25 anys) i ara primera. I pel que fa a Aday, la seva polivalència al carril (pot jugar a la dreta i a l’esquerra) i el fet que sigui un jugador que agrada especialment a Machín li obren les portes a un debut en la màxima divisió. “El club tindrà oferiments i tothom voldrà venir a Girona. És lògic. Encara que portin algú molt bo, jo lluitaré per la meva posició”, va dir el de Sentmenat. De Juanpe (una de les revelacions del curs) i Pere Pons hi havia ben pocs dubtes sobre la seva continuïtat. Aquests cinc s’afegiran a Alcalá, Bounou i Borja García, que tenien la llum verda des del dia abans.

Els no i els dubtes

Cristian Herrera va ser l’últim a abandonar les instal·lacions de Montilivi i ho va fer amb cara de pocs amics i sense voler parlar. Té dos anys més de contracte, però no ha fet una bona temporada i tot indica que el club li obrirà les portes. Rubén Alcaraz també té un any més, i molta confiança en ell mateix. “Jo sí que em veig jugant a primera. Si no és aquí serà en un altre club, tot i que espero que sigui aquí. Sabem que a primera hi ha un altre nivell i que el club vol futbolistes que tinguin experiència en aquesta categoria. I dels de l’actual plantilla, gairebé tots som debutants”, va comentar el barceloní. Herrera i Alcaraz s’afegirien en una llista en la qual també hi hauria Kiko Olivas. Però també és possible que dels cinc jugadors amb un interrogant –Coris, Eloi, René, Sandaza i Ramalho–, la majoria estiguin més a prop del no que del sí. Després que Quique Cárcel hagi parlat ja amb tots ells, ara comencen negociacions força més dures amb els representants dels afectats. Si el club troba futbolistes que li fan més el pes i ha de plantejar rescissions, el preu pot ser molt alt. A Sandaza, Cristian Herrera i Ramalho, amb dos anys més, els tocaria una picossada si es fan forts i volen percebre fins a l’últim euro. No es descarta, si finalment han de marxar tant sí com no, que comencin la pretemporada mentre es negocia una sortida, probablement a un segona A.

Eloi i Coris