El Barça es classifica per a la final

Xavi Llorens tindrà demà (11.30 h) la possibilitat de tancar la seva etapa al capdavant del Barça femení aixecant un títol. Ahir, el seu equip va aconseguir el bitllet per a la final de la copa després de superar el València en un partit marcat per la calor. La major efectivitat de les blaugrana i la seva bona tasca defensiva van ser clau. I és que el conjunt valencianista va dominar en el primer tram, en què les bones intervencions de Paños van evitar que les valencianes fessin cap gol. Amb el pas dels minuts, el Barça va anar agafant el control del partit i, fruit d’aquest domini, van arribar un parell de gols, que acabarien decantant la semifinal. En el minut 21, Gemma Gili va sorprendre Endler amb un bon xut de la frontal. Sis minuts després, qui marcaria amb una altra rematada de fora l’àrea seria Vicky Losada, que va deixar l’eliminatòria molt ben encarrilada. Això, però, no significa que el Barça no patís, perquè després de la represa el València va sortir a buscar la remuntada i va generar cert perill. Paños, això sí, va frustrar les ocasions del conjunt valencià i va evitar que l’eliminatòria perillés. Només Mari Paz, amb un gran gol en el temps afegit, va ser capaç de batre la portera blaugrana. El rival en la final serà l’Atlético, que va superar el Granadilla (2-0).