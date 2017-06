El Reus B troba el moment

No ha estat a la primera sinó a la segona que el Reus B-Cambrils ha aconseguit el seu ascens a tercera divisió. El destí ha acabat compensant el filial roig-i-negre, tot i que primer va ser molt cruel amb un gol en l’últim minut de la lliga regular en el partit entre el Santboià i l’Almacelles que el va fer caure del primer lloc i de l’ascens directe. Tot i això, l’equip de Lluís Albesa s’ha mantingut ferm i ha sabut esperar el seu moment. Ahir va rematar el resultat del partit d’anada (1-2) i, amb un gol de Marcel a quinze minuts per acabar, va lligar la voluntat de l’entitat roig-i-negra que demana a crits un filial, primer, a tercera divisió i, més tard, a segona B.

El primer temps va ser un vendaval favorable al Sants, molt necessitat de la remuntada. Les ocasions, però, no van ser del tot clares, malgrat que els barcelonins trepitjaven sovint zona de perill. Crivillés (17’) va inaugurar el capítol d’ocasions amb un xut ras que va atrapar Sillero. El Reus, però, també va tenir el seu moment i, a dos minuts per acabar el primer temps, Yamandu va salvar amb els peus un gol cantat; fins i tot Jaime aprofitant el refús també podria haver marcat. Però, només un minut després, un mal refús del porter local va acabar als peus de Gaudioso, que va cedir la pilota a Borrull i el davanter va etzibar un xut que va picar a la fusta per dins.

Tot i el gol psicològic, el Reus va tenir una millor cara en la segona meitat. Va controlar més el seu rival i va deixar encarrilat l’ascens amb una diana de Marcel en un córner. El Sants no es va donar per vençut en els minuts finals, però no hi va haver cap opció per a la pròrroga o la glòria visitant.