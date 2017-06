Un final ben dolç

El final somiat. Xavi Llorens es va acomiadar de les banquetes amb el títol de copa en una final molt completa en què el Barça va passar per sobre de l’Atlético. Un doblet de Jenni Hermoso i els gols d’Alexia i Aitana van ser suficients per superar el conjunt colchonero, que va fallar un penal amb 0-0 en el marcador.

Conscients que era l’última oportunitat d’aconseguir un títol després de dues temporades en blanc, el Barça va sortir a totes en els primers minuts, en què va disposar d’oportunitats clares per obrir la llauna. Patri va rematar massa centrat després d’una gran passada de Jennifer Hermoso (8’), i uns minuts després, a Alexia se li va fer de nit quan es va quedar sola davant la portera rival. I com en la lliga fa menys d’un mes al Miniestadi, les madrilenyes, un cop sobreviscut el temporal inicial, van fer un pas endavant i van fer mal en la primera arribada. Aquesta vegada, però, la fortuna va estar del costat culer i Sonia Bermúdez va desaprofitar un penal comès per Gemma a la mitja hora de joc. Un ensurt que va fer reaccionar de nou el Barça, que va trobar en l’encert de Jenni Hermoso, la seva millor arma.

Tot i que l’Atlético havia disposat de l’oportunitat més clara, el Barça havia estat superior en el primer temps i per fi el premi va arribar en una jugada embolicada i plena de coratge i habilitat de Jenni i Mariona, que va acabar amb l’1-0 de la davantera madrilenya (41’). Un gol psicològic que encara va obtenir més valor quan, tot just començar la segona, la mateixa Jenni va fer el 2-0 (58’). Tot i la superioritat blaugrana, l’Atlético no es va rendir i Sonia es va refer de la seva errada a la primera meitat per retallar distàncies amb una rematada seca (58’). Però el gol no va fer perillar la victòria del Barça i Alexia, després d’una errada defensiva, i Aitana van sentenciar per donar el cinquè títol de copa al conjunt blaugrana i tancar la temporada amb una alegria.