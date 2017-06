“Estem convençuts que podem guanyar a Peralada”

Amb 0-1 i un home menys l’equip va treure forces d’una manera increïble per empatar, la reacció va ser espectacular Estem tranquils, sense pressió, perquè la temporada ja és de matrícula d’honor, però pujar a segona B seria històric

Patxi Salinas (Bilbao, 17/11/1963) les ha vist de tots colors, primer com a futbolista i després com a entrenador. L’actual tècnic del Rápido de Bouzas afronta el partit de tornada de la final contra el Peralada amb la màxima ambició tot i l’1-1 de diumenge passat a Vigo, un resultat que deixa l’eliminatòria oberta i que manté tots dos equips amb possibilitats. Salinas confia plenament en els seus jugadors, i els veu capaços de donar la sorpresa al municipal.

En el primer partit al Baltasar Pujales van empatar a un gol contra el Peralada. Com valora el resultat?

És un resultat que ens manté amb possibilitats. Evidentment no és el resultat que volíem, però l’eliminatòria està oberta i anirem a Peralada a lluitar fins al final.

Van empatar en el tram final un partit que se’ls havia complicat molt amb el 0-1 dels gironins i l’expulsió d’Adrián en el minut 58, cosa que encara té més mèrit...

Per tal com anaven les coses era el típic partit en què podíem haver acabat amb vuit futbolistes sobre el camp i amb un 0-3 en contra. Crec que l’àrbitre es va equivocar en accions puntuals que ens van perjudicar, com un penal a favor que no ens va xiular i després la segona targeta groga a Adrián, que ni va tocar el contrari. Quan ens vam quedar amb deu jugadors i perdíem per 0-1 l’equip va treure forces d’una manera increïble per empatar, la reacció va ser espectacular. Vam acabar el partit molt bé i amb el Peralada pràcticament enclotat al seu camp.

Què li va semblar el Peralada?

Per a mi és un equip brutal. No sé què pinta Coro a tercera divisió, perquè recordo que era un jugador cobejat a segona B en la meva etapa com entrenador del Sant Andreu (2013/14). Aquest futbolista dona un plus a l’equip que no és normal a tercera divisió, està per sobre de l’excel·lent. Però també tenen altres bons jugadors, i segurament el pressupost és molt més alt que el nostre; nosaltres som un equip humil d’un barri d’aquí i amb pocs recursos, però hem demostrat que podem competir contra un gran equip com és el Peralada.

L’eliminatòria està oberta; la veu al 50-50%?

Jo diria més un 60-40 o 65-35, perquè l’1-1 dona un petit avantatge al Peralada, pel resultat i perquè jugaran la tornada al seu camp. Però tenim possibilitats i el resultat tampoc és dolent.

El que és clar és que per pujar estan obligats a marcar. Canviarà molt el plantejament de l’equip?

Nosaltres anirem a l’atac; durant tot l’any hem obtingut bons resultats a domicili, tant en la lliga com en el play-off d’ascens. Que ningú tingui cap dubte que nosaltres anirem a guanyar i que per pujar el Peralada haurà de suar, i molt. Anirem a mort, a plantar cara i a guanyar, perquè estem convençuts que podem fer-ho.

El camp és de gespa natural i el Peralada no sol canviar la seva filosofia de joc, independentment de si juga a casa o a fora. Això va en contra del Rápido?

No, nosaltres també hem jugat en camps així en el nostre grup, contra el Deportivo B, el Compostel·la... i també ens entrenem moltes vegades en gespa natural. El camp no ens preocupa, hi estem acostumats i ens va bé.

Diumenge quedarà tot decidit, però el que és innegable és que el ‘pinzas team’ ha fet una temporada per emmarcar.

I tant! Nosaltres som un equip amb un pressupost baix, i quan va començar la temporada ja ens vam instal·lar de seguida en els primers llocs de la taula, però la gent deia que érem un equip fet amb pinces i que ja cauríem tard o d’hora. El mateix va passar al desembre, i també abans de la fase d’ascens, quan ja acumulàvem uns números brutals, i hem accedit a la final després de quatre victòries en les dues eliminatòries prèvies, i sense encaixar cap gol en contra. El que passa és que ara ens ha tocat el Peralada en la final, que segurament és el pitjor equip que ens podia tocar.

Arribats fins aquí s’ha de lluitar fins al final, perquè un ascens a 2a B seria històric per al Bouzas.

I tant! El club té més de 100 anys d’història i mai ha estat a segona B, així que imagina si seria històric. Nosaltres no tenim cap pressió, perquè la nostra temporada ja és de matrícula d’honor, però mentre hi ha vida hi ha esperança i encara tenim la porta oberta per pujar. Arribem a l’últim partit en un moment físic i mental bestial, i anirem allà tranquils, sabent que si pugem serà històric i que si no, la temporada haurà estat igualment espectacular. Ells sí que han de pujar sí o sí.

En dues etapes diferents va dirigir la Grama (2014/15) i el Sant Andreu (13/14). Què en recorda, d’aquelles experiències?

En tinc records meravellosos. La meva estada a Barcelona em va apassionar. El pas per la Grama va ser apoteòsic, ja que vaig arribar amb l’equip penúltim a falta d’onze jornades per al final i vam salvar la categoria. I a Sant Andreu tan sols amb el que vam viure en la copa del Rei ja va ser espectacular: passar tres fases i jugar l’eliminatòria contra l’Atlético de Madrid va ser una cosa que ni en els meus millors somnis podia haver imaginat; va ser una experiència brutal. A més, a Barcelona hi tinc tota la família del meu germà i és una ciutat que m’encanta.