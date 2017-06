Montilivi per fi toca el cel

El 4 de juny del 2017 sempre serà recordat com el dia en què el Girona va pujar a primera divisió per primer cop en la seva història. L’empat a zero contra el Saragossa també va ser l’últim partit dels gironins a Montilivi a segona A, una etapa de nou temporades consecutives que va començar la 2008/09. El primer duel del Girona a casa en la categoria de plata va ser un 7 de setembre contra l’Alacant, una estrena en el futbol professional que va començar de la millor manera possible, amb una contundent victòria 3-0 que va col·locar els blanc-i-vermells al capdamunt de la classificació després de les dues primeres jornades de lliga. Va ser només l’inici de nou anys en els quals l’estadi de Montilivi les ha vist de tots colors, amb garrotades majúscules i alegries difícils de superar.

En l’apartat de capítols per oblidar destaquen especialment els dos que va viure l’equip la temporada 2014/15, amb només dues setmanes de diferència, començant per l’empat contra el Lugo (1-1) que va privar de l’ascens els gironins en el temps afegit de l’última jornada i, posteriorment, la cruel derrota contra el Saragossa en el partit de tornada de la primera eliminatòria d’ascens (1-4). També van fer mal les desfetes contra l’Almeria (0-1 la temporada 2012/13) i l’Osasuna (0-1 la 2015/16) en les dues participacions del Girona en un encreuament final per pujar a l’elit. En contrapartida, Montilivi també ha viscut dies de glòria. Els més recents han estat ja en l’era Machín, amb la salvació en l’última jornada de la temporada 2013/14 (3-1 contra el Deportivo) i, òbviament, fa poc més de dues setmanes amb l’ascens a primera divisió. També cal recordar la permanència agònica del curs 2009/10 amb el famós penal de Kiko Ratón contra el Múrcia en el temps afegit de l’última jornada (1-1), que va salvar els gironins i va enviar els murcians a segona B.

Pel que fa a les estadístiques globals, el Girona ha sumat 93 victòries (47,9), 62 empats (31,9) i 39 derrotes (20,1) en els 194 partits que ha disputat com a local a segona A –comptant lliga regular i play-off–. D’aquestes nou temporades en la divisió de plata, la més bona dels gironins a casa va ser la 2012/13, amb 51 punts en 23 partits a Montilivi (16 victòries, també el sostre). Després hi trobem el curs d’enguany (42 punts), seguit del 2014/15 (40), el 2010/11 (39) i el 2015/16 (38), mentre que la pitjor temporada va ser la 2009/10, amb només 30 punts, un menys que els de la 2013/14 (31) i cinc per sota de la 2008/09 i la 2011/12 (35).

De tot tipus