Nous horitzons per al Reus

El Reus B jugarà el curs que ve a tercera divisió després d’una temporada de menys a més que ha servit per confirmar el pas endavant de l’entitat del Baix Camp en tots els nivells. A banda de la consolidació del primer equip en el futbol professional i de l’ascens del filial a categoria estatal, el club, a més, ha fet un salt en el futbol formatiu amb fins a cinc ascensos de categoria.

“La intenció del club era pujar, tot i que potser ens plantejàvem aquest any com el de la consolidació a la categoria per intentar-ho en els vinents. Però hem fet un bon any i, un cop estàvem allà a les portes, l’objectiu estava clar que havia de ser pujar”, explica el tècnic Lluís Albesa, que acumula dos ascensos consecutius amb l’equip del Baix Camp. El primer, de segona a primera catalana, encara sota el nom de Cambrils, tot i que ja dins l’organigrama del Reus, i enguany ja jugant amb l’escut, els colors i el nom de l’entitat roig-i-negra. “Com més alta sigui la categoria, més minuts de nivell tindran els jugadors joves i més futbolistes de fora vindran atrets per la divisió”, diu el preparador, convençut que l’ambició del club no s’aturarà aquí. Tot i que cada cop és més petit, el salt de tercera al futbol professional continua sent gran i el club aspira a tenir el filial a segona divisió B en un futur no gaire llunyà: “Aquest any que ve serà de consolidació a la categoria, però el club és ambiciós i a mitjà termini demanarà pujar a segona B”, diu Albesa.

Projecte fallit